OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, अब केवल माता-पिता की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर', जानें क्या है नया तरीका..

SC on Creamy Layer: सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को OBC आरक्षण को लेकर अपने फैसले में साफ किया है कि OBC उम्मीदवारों के लिए 'क्रीमी लेयर' का फैसला सिर्फ उनके माता-पिता की सैलरी के आधार पर नहीं लिया जा सकता है. अदालत का कहना है कि सैलरी के साथ-साथ व्यक्ति के सोशल और प्रोफेशनल पोजिशन पर भी ध्यान देना जरूरी है. सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, "व्यक्ति के पदों और स्टेटस को देखे बिना, केवल सैलरी के आधार पर क्रीमी लेयर का दर्जा तय करना कानूनी दृष्टिकोण से नहीं है."

क्या है 'क्रीमी लेयर'?

क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल, OBC समुदाय के उन संपन्न या रईस परिवारों के लिए किया जाता है, जिन्हें अब आरक्षण की जरूरत नहीं है. ऐसे परिवारों को जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाता है. किसी परिवार को क्रीमी लेयर का दर्जा देने के लिए सरकार ने दो मुख्य पैमाने तय किए हैं. पहले पैमाने के अनुसार, अगर माता-पिता IAS, IPS या सेना में कर्नल जैसे ऊंचे पदों पर हैं, तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर कैटेगरी में आएंगे. वहीं दूसरा इनकम के आधार पर है, वर्तमान नियम के अनुसार, अगर माता-पिता की सालाना कमाई 8 लाख रुपये से ज्यादा है, तो वह इस कैटेगरी में आते हैं. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव किया है. कोर्ट के नए फैसले के अनुसार, केवल सैलेरी के आधार पर परिवार को क्रीमी लेयर का दर्जा नहीं दिया जाएगा.

क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट

क्रीमी लेयर 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले के बाद शुरू किया गया था, जिससे आरक्षण का फायदा जरूरतमंदों तक पहुंच सके. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण को रखा था, लेकिन संपन्न तबके को आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर दिया था. इसके बाद, 1993 में सरकार ने विस्तृत नियम जारी करते हुए इसे लागू कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहता है नया नियम?

हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि माता-पिता की सैलरी के आधार पर 'क्रीमी लेयर' तय नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने केंद्र सरकार की 2004 की उस व्याख्या को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि PSU, बैंक और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के बच्चों को ज्यादा सैलरी होने पर आरक्षण से बाहर रखा जाएगा. नए नियम में 1993 के मूल नियमों के मुताबिक 8 लाख रुपये की क्रीमी लेयर सीमा फिक्स करते समय परिवार की सैलरी और खेती की आय को नहीं गिना जाएगा. इसके बजाय माता-पिता के पद या रैंक पर ज्यादा फोकस होगा.