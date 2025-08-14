पहलगाम हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता..जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
पहलगाम हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता..जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला

Supreme Court On JK Statehood Restoration: सुप्रीम कोर्ट ने आज (14 अगस्त) जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया. आइए जानते हैं पूरी बात. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 14, 2025, 01:09 PM IST
पहलगाम हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता..जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला

Supreme Court On Plea For JK Statehood Restoration: जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर फैसला लेते समय जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं और इन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है.

सरकार का क्या है पक्ष
इस मामले में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की दिशा में कदम उठा रही है, लेकिन वर्तमान में वहां कुछ अजीबोगरीब परिस्थितियां बनी हुई हैं. उन्होंने याद दिलाया कि चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन पहले ही दिया जा चुका है, परंतु मौजूदा हालात को देखते हुए यह प्रश्न अभी क्यों उठाया जा रहा है, यह स्पष्ट नहीं है.

यह भी पढ़ें;- लावारिस कुत्तों के मामले पर CJI गवई ने बनाई तीन जजों की नई बेंच

सरकार ने क्यों मांगा समय?
मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि सरकार की आधिकारिक राय प्रस्तुत करने के लिए उन्हें 8 हफ्ते का समय दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद तय करने का निर्देश दिया. अदालत ने यह भी संकेत दिया कि इस मुद्दे पर कोई भी फैसला लेते समय सुरक्षा और स्थिरता के पहलुओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

किसने दायर की थी याचिका?
जहूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार हो रही देरी"जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है और संघवाद की अवधारणा का भी उल्लंघन कर रही है. आवेदकों का तर्क है कि समयबद्ध सीमा के भीतर राज्य का दर्जा बहाल न करना संघवाद का उल्लंघन है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है.

यह भी पढ़ें:- आज बिजली, तूफान और भयंकर बारिश,  देश-दुनिया की एक साथ जानें खबरें

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की हो रही मांग
पहले की सुनवाई में एसजी मेहता ने अदालत को बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं बता सकता और राज्य का दर्जा बहाल करने में "कुछ समय" लगेगा. मई 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है" और मामले को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया. (इनपुट आईएएनएस से)

