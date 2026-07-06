/पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, SC ने कहा-पुलिस के पास जाएं

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून की सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले पुलिस के पास जाएं.सबको क़ानून व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए. कानून अपना काम करेगा. वकील अंसार मोहम्मद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की ओर से वकील रजत कुमार ने आज यह मामला जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागू की बेंच के सामने रखा. वकील ने कहा कि इन्फ्लुएंसर की टिप्पणियों से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है. कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए.