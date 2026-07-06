/पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, SC ने कहा-पुलिस के पास जाएं

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून की सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले पुलिस के पास जाएं.सबको क़ानून व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए. कानून अपना काम करेगा. वकील अंसार मोहम्मद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की ओर से वकील रजत कुमार ने आज यह मामला जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागू की बेंच के सामने रखा. वकील ने कहा कि इन्फ्लुएंसर की टिप्पणियों से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है. कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए.
कानूनी प्रकिया पर भरोसा रखें
जस्टिस अमानुल्लाह ने याचिकाकर्ता से कहा कि क्या आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है? पुलिस इसी काम के लिए है. हमारी कानूनी व्यवस्था पर भरोसा रखिए. सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर की अदालत है. हमारा काम हर मामले की सीधे सुनवाई करना नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर नजर रखना भी है. अगर हर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि नीचे की अदालतें और अधिकारी अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं? अगर हर फैसला ऊपर से ही होगा, तो नीचे के अधिकारी भी काम करना बंद कर देंगे और सोचेंगे कि सब कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा.इससे पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी.
मामले को सनसनीखेज न बनाएं
जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि वो इस मामले की गंभीरता को समझते है. इसे बिना वजह सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर भी मैं ऐसे मामलों को लेकर बहुत संवेदनशील हूं. लेकिन हर मामले के लिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है. पहले उसी का पालन कीजिए. अगर वहां से न्याय नहीं मिलता, तब सुप्रीम कोर्ट आइए. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों को बेवजह सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए. अगर किसी ने गलती की है, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप
इन्फ्लुएंसर नाजिया इलाही खान ने जून में एक पॉडकास्ट के दौरान पैगंबर मोहम्मद और उनके परिवार के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक बातें कही थीं. इसकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. इसके बाद उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं.
याचिका में मांग
याचिका में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY), यूट्यूब फेसबुक , X और नाज़िया इलाही खान को पक्षकार बनाया गया है. याचिका में मांग की गई है कि सोशल मीडिया पर धार्मिक महापुरुषों के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं. धार्मिक भावनाएं भड़काने और समाज में नफरत फैलाने वाली पोस्ट रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे सभी वीडियो और पोस्ट तुरंत हटाए जाएं, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.