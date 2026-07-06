Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, SC ने कहा-पुलिस के पास जाएं

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, SC ने कहा-पुलिस के पास जाएं

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है.

Written ByArvind Singh
Published: Jul 06, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:23 PM IST
पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, SC ने कहा-पुलिस के पास जाएं

About the Author

Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
देशभर में बरस रहे बादल पर दिल्ली में क्यों नहीं? जानें बारिश की कमी की असली वजह
delhi weather news52 min ago
2
Ali Fazal1 hr ago
3
Ind vs Eng1 hr ago
4
iran1 hr ago
5
aligarh latest news1 hr ago