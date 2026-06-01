कानून वेश्यावृत्ति को बैन करना नहीं चाहता... 70 साल पुराने एक्ट के विश्लेषण के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला

वेश्यावृत्ति को लेकर देश में मौजूद सात दशक पुराने कानून की सुप्रीम कोर्ट ने गहराई से समीक्षा की है. इसके बाद, कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को लेकर कई अहम बातें कहीं. SC ने 'कोठे' की परिभाषा भी स्पष्ट की है.
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सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल पुराने एक कानून की व्यापक समीक्षा के बाद वेश्यावृत्ति पर बड़ा फैसला दिया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि 'अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम' (ITPA) कानून का मुख्य उद्देश्य न तो वेश्यावृत्ति को खत्म करना है और न ही इसे एक दंडनीय अपराध बनाना है, बल्कि इसके व्यावसायीकरण को रोकना है.
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा, 'हमें यकीन है कि वेश्यावृत्ति को खत्म करना या इसे एक दंडनीय अपराध बनाना इस कानून का मुख्य उद्देश्य नहीं है बल्कि, इसका लक्ष्य वेश्यावृत्ति के व्यावसायीकरण को रोकना या खत्म करना है यानी, वेश्यावृत्ति को आजीविका के एक साधन के रूप में अपनाने से रोकना.'
वेश्यालयों (कोठे) से बचाई गई महिलाओं के पुनर्वास के मुद्दे पर बेंच ने 1956 के इस कानून का बारीकी से विश्लेषण किया. कोर्ट ने कहा कि 20वीं सदी में वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं की तस्करी आम बात थी और इसे अनैतिक माना जाता था इसीलिए यह शब्द इस कानून के साथ जुड़ गया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम मुख्य रूप से अपराधियों को दंडित करने के लिए लाया गया था, न कि वेश्याओं को.' कुल 298 पन्ने का फैसला लिखते हुए, जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि इस कानून की धारा 7 और 8 इस सामान्य नियम के अपवाद हैं, जो कुछ खास परिस्थितियों में (जैसे- खुले में वेश्यावृत्ति करने पर) व्यक्तिगत कृत्यों को दंडित करने का प्रावधान करती है.
धारा-7 में उन लोगों को दंडित करने का प्रावधान है, जो सार्वजनिक स्थानों के करीब वेश्यावृत्ति में शामिल होते हैं और धारा-8 सार्वजनिक स्थानों पर ग्राहकों को लुभाने या बुलाने को एक दंडनीय अपराध बनाती है.
बेंच ने कहा, '... वैसे तो, वेश्यावृत्ति के व्यक्तिगत कृत्यों को सीधे तौर पर नकारा नहीं गया है, फिर भी सार्वजनिक और सामाजिक नैतिकता का यह तकाजा है कि सार्वजनिक संस्थानों और दूसरे ऐसे क्षेत्रों के आसपास वेश्यावृत्ति के ऐसे किसी भी रूपों, इशारों आदि को रोका जाए, जिससे पब्लिक को परेशानी या विवाद न हो.' अदालत ने आखिर में यह भी कहा कि... इस परिभाषा में कुछ अस्पष्टताएं भी हैं क्योंकि यह वेश्यावृत्ति को केवल अपमानजनक या शोषण के रूप में ही व्यक्त करती है.
एक्ट की धारा-2 में 'कोठा' (brothel) शब्द की परिभाषा जांचने पर, बेंच ने कहा, 'यह स्पष्ट होना चाहिए कि जहां कोई अकेली महिला अपनी आजीविका के लिए वेश्यावृत्ति करती है, और उस जगह के रखरखाव में कोई दूसरी वेश्या या कोई दूसरा व्यक्ति शामिल नहीं होता है तो उसके घर को 'कोठा' नहीं माना जाएगा.'
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