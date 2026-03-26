धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ? SC का बड़ा फैसला

Supreme Court on Religion Conversion: धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम या ईसाई धर्म छोड़कर दोबारा हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म अपनाता है, तो उसका अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा बहाल हो सकता है. लेकिन इसके लिए उसे तीन शर्तों का पालन करना होगा
Trending Photos
Religion Conversion: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों दिए अपने फैसले में साफ किया है कि अगर कोई दलित धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा किसी दूसरे धर्म को अपनाता है तो धर्मांतरण के साथ ही उसका अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाएगा. ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्मांतरण के बाद अपने पुराने धर्म (हिंदू, सिख या बौद्ध) में लौटता है, तो क्या उसका अनुसूचित जाति का दर्जा बहाल हो सकता है. अगर हां तो उसके लिए क्या प्रावधान है?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस पहलू को भी स्पष्ट किया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म (हिंदू, सिख या बौद्ध) में लौटता है तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के लिए इन तीन शर्तों का पालन करना होगा-
उसे यह साबित करना होगा कि वो शुरू से उस जाति में था, जो संविधान के अनुसूचित जाति आदेश, 1950 में अनुसूचित जाति के रूप में दर्ज है.
उसके पास यह विश्वसनीय सबूत होने चाहिए कि उसने हकीकत में अपने पुराने धर्म को अपना लिया है और वो अपनी मूल जाति के रीतिरिवाज, धार्मिक कर्तव्य और परंपराएं निभा रहा है. साथ ही उसे यह साबित करना होगा कि जिस धर्म में उसने पहले धर्म परिवर्तन किया था उसे पूरी तरह छोड़ दिया है, अब उससे पूरी तरह संबंध तोड़ लिया है.
सिर्फ उसकी ओर से पुराने धर्म में लौटने का दावा करना पर्याप्त नहीं होगा, उसे यह भी साबित करना होगा कि उसके मूल जाति के लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया है और वो भी उसे अब अपने समुदाय का सदस्य मानते है.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के लिए उपरोक्त तीनों शर्त जरूरी है. इन बातों को साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होगी. अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो वो दावा नहीं माना जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रहने वाले और हिंदू से ईसाई बने एक शख्स चिंथडा आनंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है. वे 10 साल से ईसाई धर्म की प्रैक्टिस कर रहे. चिंथडा ने कुछ लोगों पर हमला करने और जातिसूचक गाली देने का आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इसके खिलाफ आरोपियों ने आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने दलील दी कि चिंथडा ईसाई धर्म अपना चुके है और 10 साल से पादरी के तौर पर काम कर रहे है. लिहाजा संविधान में दी गई व्यवस्था मुताबिक वो अनुसूचित जाति के नहीं माने जा सकते. हाई कोर्ट ने आरोपियों की दलील से सहमति जताते हुए इस केस को रद्द कर दिया था. इस आदेश को आनंद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा था कि धर्मांतरण के बाद उनका अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं रहेगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.