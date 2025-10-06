Advertisement
trendingNow12949982
Hindi Newsदेश

सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...सोनम वांगचुक केस में क्यों बोले जज साहब, सिब्बल-SG में जोरदार बहस

Sonam Wangchuk Supreme Court: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की वजह क्या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस चली. कपिल सिब्बल ने कहा कि पत्नी को जानकारी नहीं दी गई. सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि नया ग्राउंड बना रहे हैं.. सब माहौल बनाया जा रहा है. दवा का मुद्दा उठा तो एसजी बोले- वो कोई दवा नहीं ले रहे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 06, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...सोनम वांगचुक केस में क्यों बोले जज साहब, सिब्बल-SG में जोरदार बहस

जब से लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं. एक तबका गलत साबित करने पर तुला है तो दूसरा सही. सोनम की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (habeas corpus petition) दाखिल की जिस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई हुई. सोनम इस समय जोधपुर जेल में बंद हैं. उन्हें लद्दाख में हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया है. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष वांगचुक की पत्नी की तरफ से कपिल सिब्बल और सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा. एक समय ऐसा आया जब सुप्रीम कोर्ट के जज को कहना पड़ा कि एसजी इतना टेक्निकल मत होइए. 

सीनियर वकील कपिल सिब्बल- हिरासत के आधार नहीं बताए गए हैं. 

SG तुषार मेहता- सभी आधार बताए गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सिब्बल- परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए था. 

एसजी- हम सब रिकॉर्ड पर रखेंगे. याचिकाकर्ता (पत्नी) को उनसे मिलने की अनुमति दी जा रही है. 

एसजी- इसे तूल नहीं देना चाहिए. किसी को भी रोका नहीं जा रहा है. 

जस्टिस कुमार- आप क्या चाहते हैं?

सिब्बल- हमें बस गिरफ्तारी का आधार चाहिए?

जस्टिस कुमार- सॉलिसिटर साहब, आप डिटेंशन ऑर्डर क्यों रोकना चाहते हैं?

एसजी मेहता- मैं नहीं चाहता कि वे कोई अलग आधार बनाएं.

जस्टिस कुमार- नजरबंदी का आधार बताने में क्या दिक्कत है?

मेहता- वे एक नया आधार बना रहे हैं.

आदेश- सॉलिसिटर जनरल उनकी (सोनम वांगचुक) पत्नी को डिटेंशन के ग्राउंड वाली प्रति देने की जांच करेंगे, जो पहले ही बंदी को दी जा चुकी है. 

मेहता- माईलॉर्ड्स इसे रिकॉर्ड पर नहीं ले सकते.

जस्टिस कुमार- कृपया हमें बताइए कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? यहां क्यों आए?

सिब्बल- कौन सा हाई कोर्ट?

जस्टिस कुमार- आप तय करें... हम इस पर मंगलवार को विचार करेंगे क्योंकि सोमवार को हम अलग कॉम्बिनेशन में हैं. 

सिब्बल- जब तक आप यह नहीं कहते कि इसे तुरंत उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यह चुनौती का आधार बन जाएगा. 

जस्टिस कुमार- आप क्या चाहते हैं?

सिब्बल- तीन प्रार्थनाएं हैं, कृपया देखिए. प्रेयर बी, सी, डी और जी. कृपया तत्काल कार्रवाई का निर्देश दीजिए और प्रतिवादी को निर्देश दें कि उन्हें दवा दी जाए क्योंकि वह उपवास कर रहे थे. 

मेहता- मैंने निर्देश दिए हैं, उन्हें चिकित्सा अधिकारी के सामने पेश किया गया और उन्होंने बयान दिया है कि वह कोई दवा नहीं ले रहे हैं. यह केवल प्रचार है जो गढ़ा गया है. 

आदेश- चिकित्सा अधिकारी जेल चिकित्सा नियमों के अनुसार चिकित्सकीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करें. 

एसजी मेहता- इससे ऐसा लग रहा है कि उन्हें चिकित्सकीय सहायता और हर चीज से वंचित रखा जा रहा है. 

सिब्बल- एसएचओ ने खुद उनकी पत्नी से कहा था कि सोनम को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है और संबंधित अधिकारी उनकी पत्नी से संपर्क करेंगे. 10 दिन बीत गए, ऐसा नहीं हुआ. 

जस्टिस कुमार- क्या आपने मीटिंग के लिए कहा था?

सिब्बल- पिछले शुक्रवार को उन्होंने (सोनम की पत्नी) पूछा था. क्या समस्या है?

जस्टिस कुमार- जाइए और पूछ लीजिए. 

मेहता- मैं खुद सुनिश्चित करूगा, यह सिर्फ माहौल बनाने के लिए है.

जस्टिस कुमार- आप सभी अनुभवी वकील हैं, ये सब मत कीजिए.

सिब्बल- मैं इससे दूर रहता हूं लेकिन मेरे विद्वान मित्र मुझे उकसाते हैं. 

जस्टिस कुमार- हम इस पर बात करेंगे. 

मेहता- मैं समझ गया हूं, क्या हो रहा है.

आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ अर्जी पर केंद्र को नोटिस जारी किया है.

पढ़ें: पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की हिरासत पर SC ने केंद्र, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान को भेजा नोटिस

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court News

Trending news

सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
Supreme Court News
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
;