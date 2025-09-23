जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! सुप्रीम कोर्ट बोला- नेताओं का सम्मान लोगों के मन में होना चाहिए, न कि...

DNA Analysis: DNA का ये विश्लेषण सीधा आपसे यानी आम आदमी से जुड़ा है. आप जो टैक्स भरते हैं उस पैसे से जुड़ा है. आपने अपने ही शहर में ना जाने कितने नेताओं की मूर्तियां देखी होंगी शहर के मुख्य चौक चौराहों पर पुराने और नए दौर के नेताओं के स्टैच्यू बने होते हैं. ये सारी मूर्तियां जनता के पैसों से ही बनती हैं. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक की है.

दरअसल, तमिलनाडु सरकार पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की मूर्ति लगने की परमिशन के लिए याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. जहां सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा लोकतंत्र में नेताओं का सम्मान लोगों के मन में होना चाहिए, न कि सरकारी पैसे से मूर्तियां बनाकर. नेताओं का महिमामंडन करना संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका वापस लेने और मद्रास हाईकोर्ट जाने को कहा। मद्रास हाईकोर्ट ने पहले ही इस मूर्ति के निर्माण पर ये कहते हुए रोक लगा रखी है कि ऐसी मूर्तियों से ट्रैफिक जाम होता है और जनता को परेशानी होती है.

देश में इस वक्त कितनी मूर्तियां हैं?

यानि मौजूदा सरकार जनता के पैसे से मूर्ति लगाएगी और उस मूर्ति से जनता को ही परेशानी होगी. ये पहली बार नहीं है जब शीर्ष अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाओं को लेकर सख्त टिप्पणी की है. साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर प्रतिमाओं की स्थापना पर रोक लगाई थी. इसके अलावा 2019 में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के हाथी और खुद की प्रतिमाओं पर खर्च को लेकर ये कहा था की अगर ये पैसा सार्वजनिक धन से खर्च हुआ है तो ये पैसा मायावती को लौटाना चाहिए. और अब तमिलनाडु सरकार की याचिका पर कोर्ट के रुख से स्पष्ट है कि नेताओं के महिमामंडन के लिए सार्वजनिक धन खर्च करने पर न्यायपालिका निर्णायक मोड़ पर है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में इस वक्त कितनी मूर्तियां हैं और इन्हें बनाने और इनके रखरखाव में कितना खर्च होता है.

मूर्तियों के रखरखाव पर कितने खर्च?

इसे लेकर कोई केंद्रित डाटा तो नहीं है, लेकिन देश में जो बड़ी मूर्तियां हैं उनके खर्च देखकर आप चौंक जाएंगे. गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में 3 हजार करोड़ का खर्च आया था. तेलंगाना में अंबेडकर स्टैच्यू के निर्माण में 783 करोड़ का खर्च आया था. उत्तर प्रदेश में हर साल 3-4 स्मारक बनते हैं, जिनपर 500-1000 करोड़ खर्च होता है. देश में हर साल मूर्तियों के निर्माण पर संभावित खर्च करीब 2000 करोड़ है. वहीं मूर्तियों के रख-रखाव में 1000 करोड़ का खर्च आता है.

ज्यादातर मूर्तियों की स्थिति क्या होती है?

मौजूदा सरकारें नेताओं और महापुरुषों की मूर्तियां तो बनवा देती हैं, लेकिन इन मूर्तियों का बाद में क्या होता है? कई मूर्तियों का रखरखाव तो किया जाता है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी कुछ मूर्तियां पर्यटन स्थल भी बन जाती हैं. लेकिन ज्यादातर मूर्तियों की स्थिति क्या होती है आप खुद अपने शहर में देखते होंगे.

शिक्षा-स्वास्थ्य और शहरी नियोजन

इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई बार पूर्व नेताओं और महान हस्तियों की मूर्तियों को राजनीतिक हितों के लिए स्थापित किया जाता है. लेकिन एक सच तो ये भी है कि इसमें आम जनता का पैसा जाता है. यहां आपको सिंगापुर के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा देश है. जहां बीते 50 सालों में एक भी आधुनिक नेता की मूर्ति नहीं बनाई गई है. मूर्तियों के निर्माण के बजाय सिंगापुर सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, और शहरी नियोजन को प्राथमिकता दी है.