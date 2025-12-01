Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश; बैंक कर्मियों की भूमिका की भी होगी समीक्षा

Supreme Court Order on Digital Arrest Scam: देशभर में जिस तरह डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं, उसने सरकारों के साथ न्यायपालिका को भी अलर्ट कर दिया है. बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए लोगों की सारी जमा-पूंजी लूट लेने का यह गोरखधंधा अब संगठित रैकेट बन गया है. जो पूरी योजना के साथ नए-नए तरीके इस्तेमाल कर लोगों को ठग रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताते हुए देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में जांच का ज़िम्मा सीबीआई को सौंपा है.

बैंककर्मियों की भूमिका की भी जांच हो - सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मकसद से खोले गए बैंक अकाउंट में बैंक कर्मियों की भी संभावित संलिप्तता हो सकती है. इसकी जांच के लिए सीबीआई को पूरी स्वतंत्रता होगी. कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत CBI ऐसे बैंकरों की भूमिका की जांच कर सकती है.

'जांच के लिए सीबीआई को मंजूरी दें राज्य'

कोर्ट ने उन राज्यों से आग्रह किया है, जिन्होंने अब तक CBI को सामान्य सहमति नहीं दी है कि वे डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच की अनुमति दें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा और अन्य राज्य जिन्होंने जांच के लिए CBI को ज़रूरी मंजूरी देनी चाहिए. इससे राज्य-सीमा या पॉलिटिकल रुकावटों के बिना एक समन्वित, देशव्यापी जांच सुनिश्चित हो सकेगी.

'सिम कार्ड से जुड़ी गाइडलाइन का हो पालन'

कोर्ट ने कहा है कि अगर साइबर अपराध के मामले देश के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं तो स्कैमर्स पर शिकंजे के लिए CBI इंटरपोल से मदद ले. साथ ही इन साइबर अपराधों की जड़ तक जाकर असली दोषियों को अरेस्ट करे. अदालत ने आदेश दिया कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े संस्थान CBI को मदद और सहयोग करें. इसके साथ ही मोबाइल सिम जारी करने के लिए पहले से जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए.

क्या है डिजिटल अरेस्ट स्कैम?

बताते चलें कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम में, साइबर अपराधी खुद को CBI, पुलिस, कस्टम्स या अन्य एजेंसियों का अधिकारी बताते हैं. वे पीड़ित को फोन या वीडियो कॉल करके कहते हैं कि आपका नाम मनी-लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद या ह्यूमन-ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराधों में सामने आया है. इसके बाद वे वीडियो कॉल पर ही फर्जी अदालत आदेश या गिरफ्तारी वारंट दिखा कर डराते हैं. फिर वे बैंक खाते फ्रीज करने या जांच जारी जैसी धमकियां देकर बैंक जमा राशि या फिक्स-डिपोजिट जालसाजों को ट्रांसफर करने का दबाव बनाते हैं.

सरकार और अदालतों के लिए चेतावनी

अदालत ने कहा है कि इस तरह की धोखाधड़ी सिर्फ साइबर अपराध नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था, नागरिकों के विश्वास और संस्थागत सम्मान पर हमला है. ऐसे मामलों में फर्जी दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर, कोर्ट का नाम, सत्ता इन सबका दुरुपयोग हो रहा है. इसलिए इसे साधारण ठगी मान कर नहीं छोड़ा जा सकता