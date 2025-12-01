Advertisement
trendingNow13025119
Hindi Newsदेश

Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश; बैंक कर्मियों की भूमिका की भी होगी समीक्षा

Supreme Court News: देशभर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों की अब राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जांच होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए इस बारे में सीबीआई जांच का आदेश दिया.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 01, 2025, 04:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश; बैंक कर्मियों की भूमिका की भी होगी समीक्षा

Supreme Court Order on Digital Arrest Scam: देशभर में जिस तरह डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं, उसने सरकारों के साथ न्यायपालिका को भी अलर्ट कर दिया है. बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए लोगों की सारी जमा-पूंजी लूट लेने का यह गोरखधंधा अब संगठित रैकेट बन गया है. जो पूरी योजना के साथ नए-नए तरीके इस्तेमाल कर लोगों को ठग रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताते हुए देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में जांच का ज़िम्मा सीबीआई को सौंपा है.

बैंककर्मियों की भूमिका की भी जांच हो - सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मकसद से खोले गए बैंक अकाउंट में बैंक कर्मियों की भी संभावित संलिप्तता हो सकती है. इसकी जांच के लिए सीबीआई को पूरी स्वतंत्रता होगी. कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत CBI ऐसे बैंकरों की भूमिका की जांच कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

'जांच के लिए सीबीआई को मंजूरी दें राज्य'

कोर्ट ने उन राज्यों से आग्रह किया है, जिन्होंने अब तक CBI को सामान्य सहमति नहीं दी है कि वे डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच की अनुमति दें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा और अन्य राज्य जिन्होंने जांच के लिए CBI को ज़रूरी मंजूरी देनी चाहिए. इससे राज्य-सीमा या पॉलिटिकल रुकावटों के बिना एक समन्वित, देशव्यापी जांच सुनिश्चित हो सकेगी.

'सिम कार्ड से जुड़ी गाइडलाइन का हो पालन'

कोर्ट ने कहा है कि अगर साइबर अपराध के मामले देश के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं तो स्कैमर्स पर शिकंजे के लिए CBI इंटरपोल से मदद ले. साथ ही इन साइबर अपराधों की जड़ तक जाकर असली दोषियों को अरेस्ट करे. अदालत ने आदेश दिया कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े संस्थान CBI को मदद और सहयोग करें. इसके साथ ही मोबाइल सिम जारी करने के लिए पहले से जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए.

क्या है डिजिटल अरेस्ट स्कैम?

बताते चलें कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम में, साइबर अपराधी खुद को CBI, पुलिस, कस्टम्स या अन्य एजेंसियों का अधिकारी बताते हैं. वे पीड़ित को फोन या वीडियो कॉल करके कहते हैं कि आपका नाम मनी-लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद या ह्यूमन-ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराधों में सामने आया है. इसके बाद वे वीडियो कॉल पर ही फर्जी अदालत आदेश या गिरफ्तारी वारंट दिखा कर डराते हैं. फिर वे बैंक खाते फ्रीज करने या जांच जारी जैसी धमकियां देकर बैंक जमा राशि या फिक्स-डिपोजिट जालसाजों को ट्रांसफर करने का दबाव बनाते हैं. 

सरकार और अदालतों के लिए चेतावनी

अदालत ने कहा है कि इस तरह की धोखाधड़ी सिर्फ साइबर अपराध नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था, नागरिकों के विश्वास और संस्थागत सम्मान पर हमला है. ऐसे मामलों में  फर्जी दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर, कोर्ट का नाम, सत्ता इन सबका दुरुपयोग हो रहा है. इसलिए इसे साधारण ठगी मान कर नहीं छोड़ा जा सकता

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Supreme Courtdigital arrest

Trending news

पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
Pollution
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
Rajya Sabha news
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
National Herald case
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
operation sindoor
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
Renuka Chowdhury
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
Viral News
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
भारत बना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर, ट्रेंड से अधिक रेट पर बढ़े नए ऑडर्स
india
भारत बना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर, ट्रेंड से अधिक रेट पर बढ़े नए ऑडर्स
मीटिंग के बहाने बुलाकर बंदूक की नोक पर 51 साल की महिला के उतरवाए कपड़े
mumbai businesswoman
मीटिंग के बहाने बुलाकर बंदूक की नोक पर 51 साल की महिला के उतरवाए कपड़े
विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा
Winter Session
विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा
वो दिसंबर याद है! जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस
India Russia News
वो दिसंबर याद है! जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस