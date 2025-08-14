वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे...? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को थमाया लंबा-चौड़ा काम

Supreme Court: बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल न किए गए लोगों के नाम अपनी वेबसाइट पर डाले. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो इस सूचना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार अखबार, टीवी और रेडियो पर करें कि वो ऐसी लिस्ट प्रकाशित करने जा रहा है.
Bihar SIR: बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल न किए गए लोगों के नाम अपनी वेबसाइट पर डाले. कोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डालने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि आयोग वेबसाइट पर लोगों के नाम के साथ उन कारण का भी उल्लेख करें कि उनके नाम क्यों नहीं शामिल किए गए हैं. आयोग बकायदा दर्ज करें कि क्या उन्हें मृत मानने, डबल रजिस्ट्रेशन या दूसरी जगह शिफ्ट होने की वजह से नाम हटाए गए हैं.
कोर्ट ने वेबसाईट के साथ साथ सभी पंचायत भवनों और खंड विकास और पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर उन 65 लाख वोटर्स की लिस्ट प्रदर्शित करने का आदेश दिया है, ताकि जिन लोगों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, वो खुद वहां जाकर लिस्ट देख सके.
कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो इस सूचना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार अखबार, टीवी और रेडियो पर करें कि वो ऐसी लिस्ट प्रकाशित करने जा रहा है, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके. कोर्ट ने कहा है कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वह व्यक्ति अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ अपना दावा पेश कर सकते हैं. आयोग इस बात की जानकारी भी पब्लिक नोटिस में दें. कोर्ट ने कहा है लिस्ट में नाम इस तरह से डाले जाने चाहिए ताकि कोई भी मतदाता EPIC नंबर से सर्च कर सके.
राकेश द्विवेदी ने कहा कि वोटर आइडी कार्ड के नंबर से खुद वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं. इस पर बेंच ने सुझाव दिया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए लोगों की लिस्ट अगर आप जारी करते हैं, तो यह पारदर्शिता को बढ़ावा देगा. यह न केवल लोगों के बीच चुनाव आयोग को लेकर भरोसे को जगाएगा, बल्कि यह उन वाजिब मतदाताओं को भी लिस्ट में अपना नाम शामिल करने का मौका देगा. जिनके नाम किसी वजह से ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल होने से छूट गए.
