वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे...? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को थमाया लंबा-चौड़ा काम
Advertisement
trendingNow12880960
Hindi Newsदेश

वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे...? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को थमाया लंबा-चौड़ा काम

Supreme Court: बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल न किए गए लोगों के नाम अपनी वेबसाइट पर डाले. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो इस सूचना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार अखबार, टीवी और रेडियो पर करें कि वो ऐसी लिस्ट प्रकाशित करने जा रहा है.

Written By  Arvind Singh|Edited By: Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे...? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को थमाया लंबा-चौड़ा काम

Bihar SIR: बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल न किए गए लोगों के नाम अपनी वेबसाइट पर डाले. कोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डालने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि आयोग  वेबसाइट पर लोगों के नाम के साथ उन कारण का भी उल्लेख करें कि उनके नाम क्यों नहीं शामिल किए गए हैं. आयोग बकायदा दर्ज करें कि क्या उन्हें मृत मानने, डबल रजिस्ट्रेशन या दूसरी जगह शिफ्ट होने की वजह से नाम हटाए गए हैं.

कोर्ट ने वेबसाईट के साथ साथ सभी पंचायत भवनों और खंड विकास और पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर उन 65 लाख वोटर्स की लिस्ट प्रदर्शित करने का आदेश दिया है, ताकि जिन लोगों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, वो खुद वहां जाकर लिस्ट देख सके.

'आधार के साथ भी दावा कर सकते हैं'

कोर्ट ने  चुनाव आयोग से कहा है कि वो इस सूचना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार अखबार, टीवी और रेडियो पर करें कि वो ऐसी लिस्ट प्रकाशित करने जा रहा है, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके. कोर्ट ने कहा है कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वह व्यक्ति अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ अपना दावा पेश कर सकते हैं. आयोग इस बात की जानकारी भी पब्लिक नोटिस में दें. कोर्ट ने कहा है लिस्ट में नाम इस तरह से डाले जाने चाहिए ताकि कोई भी मतदाता EPIC नंबर से सर्च कर सके.

'वोटर अपना स्टेटस जानने के लिए राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे?'

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि  ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल न किए गए लोगों की बूथवार लिस्ट पहले ही सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ साझा की गई है. इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि वोटर अपना स्टेटस जानने के लिए राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे? क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते कि लोगों को राजनीतिक दलों के पीछे न भागना पड़े.

पारदर्शिता से भरोसा जगेगा: SC

राकेश द्विवेदी ने कहा कि वोटर आइडी कार्ड के नंबर से खुद वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं. इस पर बेंच ने सुझाव दिया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए लोगों की लिस्ट अगर आप जारी करते हैं, तो यह पारदर्शिता को बढ़ावा देगा. यह न केवल लोगों के बीच चुनाव आयोग को लेकर भरोसे को जगाएगा, बल्कि  यह उन वाजिब मतदाताओं को भी लिस्ट में अपना नाम शामिल करने का मौका देगा. जिनके नाम किसी वजह से ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल होने से छूट गए.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

TAGS

Supreme CourtBihar SIRECI

Trending news

वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे...? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आय
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे...? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आय
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन
President
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
Pavitra Gowda Arrested
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
shagun parihar
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
independence day 2025
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
SIE
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
;