बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी

SC News: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के एक वकील को हाई कोर्ट के सामने बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया है. यह मामला उस सुनवाई से जुड़ा था जिसमें वकील ने जज को लेकर विवादित शब्द कहे थे. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वकील की जमकर क्लास भी लगाई.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 23, 2026, 07:01 PM IST
SC News: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की अदालत में जज से बदजुबानी करने और उनके लिए विवादित शब्द बोलने वाले वकील महेश तिवारी को फटकार लगाते हुए बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया है. इस मामले की कोर्ट रूम के बाहर भी खूब चर्चा हुई थी. दरअसल अवमानना के आरोपी वकील महेश तिवारी ने कथित तौर पर कोर्ट रूम के अंदर जज को धमकाने के अंदाज में हद में रहने को कहा था. इस बहस का वीडियो वायरल हुआ था. 

वकील को SC की फटकार

जज से बदजुबानी और गैर जिम्मेदाराना तरीके से पेश आने के घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. अवमानना के आरोपी महेश तिवारी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाते हुए कहा, 'ये बस अवमानना की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर यह दिखाना चाहते हैं कि किसी ने इनका क्या बिगाड़ लिया.'

कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, 'अगर ये माफी मांगना चाहते हैं, तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए... अगर ये जजों को आंख दिखाना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम भी यहां बैठे हैं और फिर हम भी देखेंगे.' हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा है कि अगर वकील माफी मांगते हैं, तो वो भी सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाएं.

'लिमिट क्रॉस मत कीजिए'

इसी दौरान सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने याचिका का निपटारा करते हुए वकील महेश तिवारी को पांच जजों की हाई कोर्ट बेंच के सामने बिना शर्त माफी मांगने की छूट दी है, जिसके खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में कंटेम्प्ट का नोटिस जारी हुआ था. 

बहस का वीडियो

तो देखा आपने कैसे आरोपी वकील ने जज से कहा था- ‘ अपनी हद मत पार कीजिए.’  शुक्रवार को मामले का निपटारा करते हुए यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में बिना शर्त माफीनामा दाखिल करने की छूट दी जाती है. 

इससे पहले याचिकाकर्ता महेश तिवारी के वकील ने कोर्ट में कहा कि याची का इरादा माननीय जज का अपमान करना या न्यायिक कार्यवाही में रुकावट डालना नहीं था. पिटीशनर को बहुत पछतावा है और वह बिना शर्त माफी मांगने को तैयार है.

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court

Trending news

Supreme Court
