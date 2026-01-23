बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी

SC News: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की अदालत में जज से बदजुबानी करने और उनके लिए विवादित शब्द बोलने वाले वकील महेश तिवारी को फटकार लगाते हुए बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया है. इस मामले की कोर्ट रूम के बाहर भी खूब चर्चा हुई थी. दरअसल अवमानना के आरोपी वकील महेश तिवारी ने कथित तौर पर कोर्ट रूम के अंदर जज को धमकाने के अंदाज में हद में रहने को कहा था. इस बहस का वीडियो वायरल हुआ था.

वकील को SC की फटकार

जज से बदजुबानी और गैर जिम्मेदाराना तरीके से पेश आने के घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. अवमानना के आरोपी महेश तिवारी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाते हुए कहा, 'ये बस अवमानना की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर यह दिखाना चाहते हैं कि किसी ने इनका क्या बिगाड़ लिया.'

कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, 'अगर ये माफी मांगना चाहते हैं, तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए... अगर ये जजों को आंख दिखाना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम भी यहां बैठे हैं और फिर हम भी देखेंगे.' हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा है कि अगर वकील माफी मांगते हैं, तो वो भी सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाएं.

'लिमिट क्रॉस मत कीजिए'

इसी दौरान सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने याचिका का निपटारा करते हुए वकील महेश तिवारी को पांच जजों की हाई कोर्ट बेंच के सामने बिना शर्त माफी मांगने की छूट दी है, जिसके खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में कंटेम्प्ट का नोटिस जारी हुआ था.

बहस का वीडियो

Ranchi High Court: heated argument between Judge & Lawyer. Now, Criminal contempt has been initiated against Advocate Mahesh Tiwari by full bench. Adv Mahesh Tiwari: "I don't regret anything and everything I said was said in full conscious state". pic.twitter.com/4p9CBh0iI6 — Shashank Shekhar Jha (@shashank_ssj) October 17, 2025

तो देखा आपने कैसे आरोपी वकील ने जज से कहा था- ‘ अपनी हद मत पार कीजिए.’ शुक्रवार को मामले का निपटारा करते हुए यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में बिना शर्त माफीनामा दाखिल करने की छूट दी जाती है.

इससे पहले याचिकाकर्ता महेश तिवारी के वकील ने कोर्ट में कहा कि याची का इरादा माननीय जज का अपमान करना या न्यायिक कार्यवाही में रुकावट डालना नहीं था. पिटीशनर को बहुत पछतावा है और वह बिना शर्त माफी मांगने को तैयार है.