'बिना वेरीफिकेशन के ही मेरी गर्भवती बेटी को बांग्लादेश...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश डिपोर्ट की गई एक गर्भवती महिला को मानवीय आधार पर वापस भारत लाने पर विचार करे. सोनाली खातून नाम की एक गर्भवती महिला और उसके 8 साल के बेटे को दिल्ली के Foreigners Regional Registration Office ने पहचान सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान दस्तावेजों के अभाव में अवैध प्रवासी घोषित कर बांग्लादेश भेज दिया था. इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

दरअसल महिला के पिता भोदू शेख ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी थी कि वह पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी हैं और उसकी बेटी और दामाद जन्म से भारतीय नागरिक हैं. वे पश्चिम बंगाल में स्थायी रूप से रहने वाले परिवार से हैं और रोजगार के लिए नई दिल्ली आए थे. कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि भले ही हिरासत में लिए गए लोगों ने दिल्ली पुलिस के सामने बांग्लादेशी नागरिक होने की बात स्वीकार की हो लेकिन पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान दबाव या बल प्रयोग से लिया गया हो सकता है और इसलिए इसे स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता. ऐसे में निर्वासित किए गए लोगों को 4 सप्ताह में वापस भारत लाया जाए. इस आदेश को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने बताया कि वे इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करेंगे. अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को गर्भवती महिला को वापस लेने का दिया गया सुझाव केवल मानवीय आधार पर है और इसे कानूनी निर्देश के रूप में न देखा जाए. सुनवाई के दौरान हेगड़े ने दलील दी कि यदि केंद्र गर्भवती महिला को भारत आने की अनुमति देता है, तो उसके पति को भी साथ आने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी. यह मामला उस याचिका से संबंधित है, जिसमें केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 26 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सोनाली खातून और अन्य व्यक्तियों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने के केंद्र के फैसले को अवैध बताते हुए निरस्त कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश

जानकारी के मुताबिक, 26 सितंबर को हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की रहने वाली सोनाली खातून और स्वीटी बीबी तथा उनके परिवारों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था. अदालत ने माना कि उपलब्ध तथ्यों और प्रक्रियाओं के आधार पर यह निर्णय उचित नहीं था. गौरतलब है कि मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि पहले से डिपोर्ट किए गए छह नागरिकों को एक महीने के भीतर भारत वापस लाने की व्यवस्था की जाए. कोर्ट ने इस आदेश पर अस्थायी रोक लगाने की केंद्र की अपील को भी खारिज कर दिया, जिससे निर्देश तुरंत प्रभावी हो गया.

यह भी पढ़ेंः मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा