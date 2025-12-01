Advertisement
trendingNow13025710
Hindi Newsदेश

'बिना वेरीफिकेशन के ही मेरी गर्भवती बेटी को बांग्लादेश...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने बताया कि वे इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करेंगे. अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को गर्भवती महिला को वापस लेने का दिया गया सुझाव केवल मानवीय आधार पर है और इसे कानूनी निर्देश के रूप में न देखा जाए. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 11:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बिना वेरीफिकेशन के ही मेरी गर्भवती बेटी को बांग्लादेश...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश

सुप्रीम  कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश डिपोर्ट की गई एक गर्भवती महिला को मानवीय आधार पर वापस भारत लाने पर विचार करे. सोनाली खातून नाम की एक गर्भवती महिला और उसके 8 साल के बेटे को दिल्ली के Foreigners Regional Registration Office ने पहचान सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान दस्तावेजों के अभाव में अवैध प्रवासी घोषित कर बांग्लादेश भेज दिया था. इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

दरअसल महिला के पिता भोदू शेख ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी थी कि वह पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी हैं और उसकी बेटी और दामाद जन्म से भारतीय नागरिक हैं. वे पश्चिम बंगाल में स्थायी रूप से रहने वाले परिवार से हैं और रोजगार के लिए नई दिल्ली आए थे. कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि भले ही हिरासत में लिए गए लोगों ने दिल्ली पुलिस के सामने बांग्लादेशी नागरिक होने की बात स्वीकार की हो लेकिन पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान दबाव या बल प्रयोग से लिया गया हो सकता है और इसलिए इसे स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता. ऐसे में निर्वासित किए गए लोगों को 4 सप्ताह में वापस भारत लाया जाए. इस आदेश को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने बताया कि वे इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करेंगे. अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को गर्भवती महिला को वापस लेने का दिया गया सुझाव केवल मानवीय आधार पर है और इसे कानूनी निर्देश के रूप में न देखा जाए. सुनवाई के दौरान हेगड़े ने दलील दी कि यदि केंद्र गर्भवती महिला को भारत आने की अनुमति देता है, तो उसके पति को भी साथ आने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी. यह मामला उस याचिका से संबंधित है, जिसमें केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 26 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सोनाली खातून और अन्य व्यक्तियों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने के केंद्र के फैसले को अवैध बताते हुए निरस्त कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश
जानकारी के मुताबिक, 26 सितंबर को हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की रहने वाली सोनाली खातून और स्वीटी बीबी तथा उनके परिवारों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था. अदालत ने माना कि उपलब्ध तथ्यों और प्रक्रियाओं के आधार पर यह निर्णय उचित नहीं था. गौरतलब है कि मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि पहले से डिपोर्ट किए गए छह नागरिकों को एक महीने के भीतर भारत वापस लाने की व्यवस्था की जाए. कोर्ट ने इस आदेश पर अस्थायी रोक लगाने की केंद्र की अपील को भी खारिज कर दिया, जिससे निर्देश तुरंत प्रभावी हो गया.

यह भी पढ़ेंः  मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court

Trending news

एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
Jammu Kashmir
एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
India Nepal Military exercise
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
Karnataka Politics in Hindi
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
mamata west bengal news
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
TMC
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
Weather
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
india russia news in hindi
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
Telangana NEWS
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
GPS spoofing
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
Supreme Court
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश