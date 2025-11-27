Advertisement
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- दिव्यांगो को शो में बुलाए और उनके लिए जुटाएं फंड

Youtuber Samay Raina News:  सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान को बढ़ावा देना और समाज में उनके प्रति जागरूकता फैलाना है. इन कार्यक्रमों को सकारात्मक सहभागिता के रूप में देखा जाएगा, ताकि सार्वजनिक मंचों पर संवेदनशीलता और समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सके.

Nov 27, 2025, 10:21 PM IST
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- दिव्यांगो को शो में बुलाए और उनके लिए जुटाएं फंड

Supreme Court Slams Samay Raina: चर्चित यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना तथा अन्य के खिलाफ विकलांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस दौरान समय रैना सहित पांच आरोपियों को मामले से संबंधित कुछ निर्देश जारी किए. यह मामला तब सामने आया था जब इंडियाज गॉट लेटेंट शो में माता-पिता पर की गई टिप्पणी को लेकर समय रैना विवादों में घिर गए थे. इसी बीच एक एनजीओ ने एक और शिकायत दायर करते हुए आरोप लगाया कि समय रैना और अन्य नेत्रहीन व्यक्तियों पर अपमानजनक टिप्पणी कर चुके हैं.

बताया जाता है कि यूट्यूबर ने दैट कॉमेडी क्लब में स्टैंड-अप प्रदर्शन के दौरान विकलांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाया था. सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों पर सुनवाई करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों को अपने निर्देशों का पालन करने को कहा है. हालांकि समय रैना इस मामले में पहले ही माफी मांग चुके हैं. चलिए बताते हैं आखिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन हस्तियों को क्या निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना सहित पांच हास्य कलाकारों और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स को निर्देश दिया है कि वे महीने में दो बार दिव्यांगजन के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करें. 

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, विकलांगों के लिए जुटाएं फंड
कोर्ट का उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान को बढ़ावा देना और समाज में उनके प्रति जागरूकता फैलाना है. इन कार्यक्रमों को सकारात्मक सहभागिता के रूप में देखा जाएगा, ताकि सार्वजनिक मंचों पर संवेदनशीलता और समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सके. दरअसल, समय रैना और अन्य लोगों पर आरोप है कि उन्होंने एक वीडियो में शारीरिक विकलांगता का मज़ाक उड़ाया था. इसी मामले को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स को अपने मंच का उपयोग सम्मान बढ़ाने, जागरूकता फैलाने और जरूरतमंदों के लिए चिकित्सा सहायता हेतु फंड जुटाने जैसे सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए.सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद निर्धारित की है.

स्टैंडअप कॉमेडियन ने उड़ाया था दिव्यांग नवजात का मजाक?
एक एनजीओ ने कॉमेडियन समय रैना पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने स्टैंड-अप शो के दौरान स्पाइनल मस्क्यूलर अट्रॉफी (SMA) से पीड़ित एक नेत्रहीन नवजात बच्चे का मजाक उड़ाया. मामले को लेकर दायर याचिका में एनजीओ ने कोर्ट को बताया कि शो के दौरान समय रैना ने दो महीने के बच्चे के महंगे इलाज का जिक्र करते हुए टिप्पणी की थी कि 'इलाज के लिए 16 करोड़ रुपये का एक इंजेक्शन चाहिए. जिसे भी पैसे मिलेंगे, वह मां भी यही सोच रही होगी कि महंगाई कितनी बढ़ गई है. पता नहीं इंजेक्शन देने के बाद भी बच्चा ठीक होगा या नहीं.' NGO की याचिका में इस टिप्पणी को असंवेदनशील और परेशान करने वाला बताया गया. एनजीओ का कहना है कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चे पर इस तरह का हास्य न केवल अनुचित है बल्कि मरीजों और उनके परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है.

