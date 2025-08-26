वंतारा के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
वंतारा के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन

एसआईटी अब वंतारा से जुड़े सभी पहलुओं की गहन और निष्पक्ष जांच करेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी तरह के पर्यावरणीय या वित्तीय नियमों का उल्लंघन न हो और जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह ठहराया जा सके.

Aug 26, 2025
वनतारा पर सुप्रीम कोर्ट ने किया एसआईटी का गठन
वनतारा पर सुप्रीम कोर्ट ने किया एसआईटी का गठन

Supreme Court Order SIT Inquiry of Vantara: वंतारा प्रकरण में हो रहे पर्यावरण, वन्यजीव और वित्तीय नियमों के कथित उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया है. इस एसआईटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर करेंगे. यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित कई याचिकाओं और शिकायतों के जवाब में लिया गया है, जिनमें वंतारा परियोजना से जुड़े विभिन्न कानूनी और नैतिक मुद्दों को उठाया गया था.

SIT टीम में जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान (उत्तराखंड और तेलंगाना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश), मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले (आईपीएस) और सीमा शुल्क विभाग के अतिरिक्त आयुक्त आरआरएस अनीश गुप्ता को सदस्य के रूप में नामित किया गया है. एसआईटी अब वंतारा से जुड़े सभी पहलुओं की गहन और निष्पक्ष जांच करेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी तरह के पर्यावरणीय या वित्तीय नियमों का उल्लंघन न हो और जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह ठहराया जा सके.

यह भी पढ़ेंः बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना

Ravindra Singh

