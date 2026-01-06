Advertisement
सुप्रीम कोर्ट ने मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर सुनाया बड़ा फैसला, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला भी पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर सुनाया बड़ा फैसला, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला भी पलटा

Supreme Court on reservation: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ किया 'एक से ज्यादा चरण में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई कैंडिडेट अगर प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लेता है, तो अगले चरण में या अंतिम परिणाम के बाद सामान्य वर्ग के लिए दावा नहीं कर सकता है'.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:21 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर सुनाया बड़ा फैसला, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला भी पलटा

Multi stage examination reservation: जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई ने केंद्र सरकार की याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. जिसमें SC कैटेगरी के एक अभ्यर्थी को अनारक्षित कैटेगरी में नियुक्ति करने की इजाजत दी गई थी. जो इस आधार पर दी गई कि उसने अंतिम चरण में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार से ज्यादा फाइनल रैंक हासिल की थी. हाई कोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था कि अभ्यर्थी ने शुरुआती परीक्षा में रिजर्वेशन का फायदा लिया था. 

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ किया 'एक से ज्यादा चरण में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई कैंडिडेट अगर प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लेता है, तो अगले चरण में या अंतिम परिणाम के बाद सामान्य वर्ग के लिए दावा नहीं कर सकता है'. यानि कि अब अगर कोई परीक्षार्थी एक से ज्यादा चरण वाली परीक्षा में बैठेगा तो उसे सिर्फ पहली कट ऑफ में ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जबकि दूसरी परीक्षा में बैठने के दौरान वो सामान्य वर्ग की सीट के लिए दावा नहीं कर सकता है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

Reservation in Exam

