Advertisement
trendingNow12969295
Hindi Newsदेश

DNA: बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला

Supreme Court Pedestrian Safety: आज सड़क पर चलने वालों के लिए हम लेफ्ट-राइट की इसलिए कर रहे है क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एक याचिका में पूछा गया है कि आखिर देश में सड़क पर चलने वालों के लिए नियम कायदे क्यों नहीं बने हैं?

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 20, 2025, 10:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

DNA: सड़क पर चलने वालों के साथ अक्सर हादसे तब होते हैं जब पीछे से आ रही गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है. चेन स्नैचर्स भी आमतौर पर पीछे से ही अटैक करते हैं. क्या आपने सोचा है कि अगर आप सड़क के दाहिनी तरफ चलेंगे तो इन घटनाओं में कमी आ सकती है. आज सड़क पर लेफ्ट-राइट की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एक याचिका में पूछा गया है कि आखिर देश में सड़क पर चलने वालों के लिए नियम कायदे क्यों नहीं बने हैं? कैसे पिछले 100 साल से पीढ़ी-दर-पीढ़ी लोग गलती को दोहरा रहे हैं? याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों की मौत का आंकड़ा भी बताया है.

साल 2023 में 35 हजार पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो गई. 2019 से 2023 तक सड़क दुर्घटना में पैदल यात्रियों की मौत का आंकड़ा 1.5 लाख के पार है. सड़क दुर्घटनाओं में पैदल यात्रियों की मौत के मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर है. इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और मलेशिया जैसे दुनिया के वो देश जहां पैदल यात्रियों के लिए यातायात नियम हैं वहां ये साफ कहा गया है कि सड़क के उस तरफ चलें. जहां उलटी दिशा से गाड़ियां आती हैं. ऐसा इसीलिए ताकि सामने से आ रही गाड़ी पर नजर रहे और दुर्घटना की स्थिति में रिएक्ट करने के लिए ज्यादा समय मिले. यहां आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत में बाईं तरफ चलने का चलन कैसे शुरू हुआ तो याचिका में इसे लेकर भी एक तर्क दिया गया है.

मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी

Add Zee News as a Preferred Source

याचिकाकर्ता ज्ञान प्रकाश ने बताया है कि इस समस्या की जड़ अंग्रेजों के समय के एक यातायात चिह्न में छिपी है. उस समय वाहनों के लिए Keep Left का नियम बनाया गया था. जब इसका हिंदी में अनुवाद किया गया तो लिखा गया- अनिवार्य रूप से बाएं चलिए. ‘चलिए’ शब्द ने भ्रम पैदा किया. पैदल चलने वालों ने इसे अपने लिए एक निर्देश मान लिया क्योंकि उनके लिए सड़कों पर कोई अलग से स्पष्ट दिशा-निर्देश या चिह्न मौजूद ही नहीं थे. गाड़ियों के लिए बना यह नियम पैदल यात्रियों की आदत बन गया. जो हम आज तक मानते आ रहे हैं. शायद इसी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में पैदल यात्रियों की मौत के मामले में भारत सबसे ऊपर है. हालांकि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
soan papdi
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी
DNA
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी
आपका माउस भी सुन सकता है निजी बातें, नई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें कैसे बचें
DNA
आपका माउस भी सुन सकता है निजी बातें, नई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें कैसे बचें
BREAKING: नहीं रहे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' असरानी, 84 की उम्र में ली आखिरी सांस
Asrani
BREAKING: नहीं रहे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' असरानी, 84 की उम्र में ली आखिरी सांस
दिवाली पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, उपराष्ट्रपति से भी मिले
PM Narendra Modi
दिवाली पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, उपराष्ट्रपति से भी मिले
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के प्रोग्राम में 10 लोग हुए बीमार, कहां हुई लापरवाही?
karnataka
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के प्रोग्राम में 10 लोग हुए बीमार, कहां हुई लापरवाही?
आ रही नई घातक ब्रह्मोस मिसाइल, रेंज इतनी कि इस बार मलबा बन जाएगा पाकिस्तान
Brahmos Missile
आ रही नई घातक ब्रह्मोस मिसाइल, रेंज इतनी कि इस बार मलबा बन जाएगा पाकिस्तान
वर्क प्रेशर, सैलरी में कटौती... Ola कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या
crime
वर्क प्रेशर, सैलरी में कटौती... Ola कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
Rahul Gandhi
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
what is bada khana
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी