DNA: बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला

DNA: सड़क पर चलने वालों के साथ अक्सर हादसे तब होते हैं जब पीछे से आ रही गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है. चेन स्नैचर्स भी आमतौर पर पीछे से ही अटैक करते हैं. क्या आपने सोचा है कि अगर आप सड़क के दाहिनी तरफ चलेंगे तो इन घटनाओं में कमी आ सकती है. आज सड़क पर लेफ्ट-राइट की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एक याचिका में पूछा गया है कि आखिर देश में सड़क पर चलने वालों के लिए नियम कायदे क्यों नहीं बने हैं? कैसे पिछले 100 साल से पीढ़ी-दर-पीढ़ी लोग गलती को दोहरा रहे हैं? याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों की मौत का आंकड़ा भी बताया है.
साल 2023 में 35 हजार पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो गई. 2019 से 2023 तक सड़क दुर्घटना में पैदल यात्रियों की मौत का आंकड़ा 1.5 लाख के पार है. सड़क दुर्घटनाओं में पैदल यात्रियों की मौत के मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर है. इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और मलेशिया जैसे दुनिया के वो देश जहां पैदल यात्रियों के लिए यातायात नियम हैं वहां ये साफ कहा गया है कि सड़क के उस तरफ चलें. जहां उलटी दिशा से गाड़ियां आती हैं. ऐसा इसीलिए ताकि सामने से आ रही गाड़ी पर नजर रहे और दुर्घटना की स्थिति में रिएक्ट करने के लिए ज्यादा समय मिले. यहां आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत में बाईं तरफ चलने का चलन कैसे शुरू हुआ तो याचिका में इसे लेकर भी एक तर्क दिया गया है.
मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी
याचिकाकर्ता ज्ञान प्रकाश ने बताया है कि इस समस्या की जड़ अंग्रेजों के समय के एक यातायात चिह्न में छिपी है. उस समय वाहनों के लिए Keep Left का नियम बनाया गया था. जब इसका हिंदी में अनुवाद किया गया तो लिखा गया- अनिवार्य रूप से बाएं चलिए. ‘चलिए’ शब्द ने भ्रम पैदा किया. पैदल चलने वालों ने इसे अपने लिए एक निर्देश मान लिया क्योंकि उनके लिए सड़कों पर कोई अलग से स्पष्ट दिशा-निर्देश या चिह्न मौजूद ही नहीं थे. गाड़ियों के लिए बना यह नियम पैदल यात्रियों की आदत बन गया. जो हम आज तक मानते आ रहे हैं. शायद इसी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में पैदल यात्रियों की मौत के मामले में भारत सबसे ऊपर है. हालांकि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.
