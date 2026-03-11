हे भगवान! बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी

बेटे की उम्र 31 साल है. लाचार परिवार खुद उसे नेचुरल मौत देना चाहता है. सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई, डॉक्टरों की रिपोर्ट आई, जजों ने खुद माता-पिता और परिवार के लोगों से मुलाकात की. बेबस परिवार चाहता है कि अब उनके बेटे को और ज्यादा तकलीफ न झेलनी पड़े इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया, जिसको पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे. जी हां, SC ने करीब 13 साल से अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देने की इजाजत दे दी है.

कलेजे को कंपा देने वाली अर्जी खुद पिता ने लगाई थी. उनसे बेटे की यह हालत देखी नहीं जा रही थी. गाजियाबाद के हरीश बिस्तर पर पड़े रहने के लिए मजबूर थे. वह 100 फीसदी दिव्यांगता के शिकार थे. अब पिता की अपील पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरीश का लाइफ सपोर्ट और अन्य ट्रीटमेंट हटा लिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS को निर्देश दिया है कि मरीज को पैलिएटिव केयर (palliative care) में भर्ती किया जाए जिससे चिकित्सा उपचार को उचित तरीके से हटाया जा सके और मरीज की गरिमा भी बनी रहे. अपने बेटे के ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके हरीश के माता-पिता ने ही उसके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होती है पैसिव युथनेसिया

इस प्रकिया में मरीज को जीवित रखने वाले आर्टिफिशियल मेडिकल सपोर्ट या लाइफ सपोर्ट को हटाकर नेचुरल डेथ होने दी जाती है. यह संभवत: पहली बार है कि जब SC ने किसी को पैसिव युथनेसिया (इच्छा मृत्यु) की इजाजत दी है.

हॉस्टल से गिर गए थे हरीश और...

चंडीगढ़ में रह कर पढ़ाई कर रहे हरीश 2013 में अपने पेइंग गेस्ट हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे. उनके सिर में गंभीर चोट आई. उसके बाद से वह लगातार बिस्तर पर अचेत हालत में हैं. बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनके शरीर पर घाव बन गए हैं. एम्स से पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के जिला अस्पताल से रिपोर्ट मांगी थी. दोनों रिपोर्ट में कहा गया था कि हरीश की हालात बेहद ही खराब है. उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है.

(Zee News रिपोर्टर अरविंद सिंह के इनपुट के साथ)