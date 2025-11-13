'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', सुप्रीम कोर्ट की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को सलाह

Supreme Court में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी सुनवाई की सुविधा उपलब्ध है. आप उसका इस्तेमाल कीजिए. प्रदूषण का नुकसान स्थायी हो सकता है. कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम वकील मास्क का इस्तेमाल कर रहे है.
Trending Photos
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए वरिष्ठ वकीलों को नसीहत दी है कि वो कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश न होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो. जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कोर्ट रूम में मौजूद वरिष्ठ वकीलों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है. आप सब लोग अभी कोर्ट क्यों आ रहे है?
सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी सुनवाई की सुविधा उपलब्ध है. आप उसका इस्तेमाल कीजिए. प्रदूषण का नुकसान स्थायी हो सकता है. कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम वकील मास्क का इस्तेमाल कर रहे है. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि ऐसी हालत में मास्क भी अपने आप में काफी नहीं है. ये भी बहुत काम नहीं आ सकता. हम चीफ जस्टिस से भी इस बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है.
चीफ जस्टिस ने हरियाणा और पंजाब से पराली पर मांगी थी रिपोर्ट
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चांदुरकर की बेंच ने यह टिप्पणी कोर्ट रुम में वरिष्ठ वकीलों की मौजदूगी के मद्देनजर की. वैसे वायु प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच के सामने लंबित है. इसके पहले बुधवार को चीफ जस्टिस बी आ आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने पंजाब और हरियाणा से पूछा था कि उनकी ओर से पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है.
दिल्ली के कई इलाकों में 450 के पार हुआ AQI
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है. कई इलाकों में तो AQI 450 के पार दर्ज किया गया. दिल्ली के बवाना इलाके में सुबह 8 बजे बहुत खराब स्थिति रही वहां का AQI 460 दर्ज किया गया. वहीं द्वारका में कुछ राहत रही फिर भी AQI 216 रहा. आनंद विहार (431), ITO (438), रोहिणी (447) चांदनी चौक (455), नॉर्थ कैंपस DU (414), द्वारका सेक्टर 8 (400), मुंडका (438), नरेला (432) और शामिल हैं. अशोक विहार में भी AQI 348 दर्ज किया गया.
यह भी पढ़ेंः Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.