Advertisement
trendingNow13000676
Hindi Newsदेश

'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', सुप्रीम कोर्ट की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को सलाह

Supreme Court में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी सुनवाई की सुविधा उपलब्ध है. आप उसका इस्तेमाल कीजिए. प्रदूषण का नुकसान स्थायी हो सकता है. कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम वकील मास्क का इस्तेमाल कर रहे है. 

Written By  Arvind Singh|Edited By: Ravindra Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', सुप्रीम कोर्ट की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को सलाह

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए वरिष्ठ वकीलों को नसीहत दी है कि वो कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश न होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो. जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कोर्ट रूम में मौजूद वरिष्ठ वकीलों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है. आप सब लोग अभी कोर्ट क्यों आ रहे है?

सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी सुनवाई की सुविधा उपलब्ध है. आप उसका इस्तेमाल कीजिए. प्रदूषण का नुकसान स्थायी हो सकता है. कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम वकील मास्क का इस्तेमाल कर रहे है. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि ऐसी हालत में मास्क भी अपने आप में काफी नहीं है. ये भी बहुत काम नहीं आ सकता. हम चीफ जस्टिस से भी इस बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है.

चीफ जस्टिस ने हरियाणा और पंजाब से पराली पर मांगी थी रिपोर्ट
जस्टिस पीएस नरसिम्हा  और जस्टिस अतुल एस चांदुरकर की बेंच ने यह टिप्पणी कोर्ट रुम में वरिष्ठ वकीलों की मौजदूगी के मद्देनजर की. वैसे वायु प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच के सामने लंबित है.  इसके पहले बुधवार को चीफ जस्टिस बी आ आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने पंजाब  और हरियाणा से पूछा था कि उनकी ओर से पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली के कई इलाकों में 450 के पार हुआ AQI 
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है. कई इलाकों में तो AQI 450 के पार दर्ज किया गया. दिल्ली के बवाना इलाके में सुबह 8 बजे बहुत खराब स्थिति रही वहां का AQI 460 दर्ज किया गया. वहीं द्वारका में कुछ राहत रही फिर भी AQI 216 रहा. आनंद विहार (431), ITO (438), रोहिणी (447) चांदनी चौक (455), नॉर्थ कैंपस DU (414), द्वारका सेक्टर 8 (400), मुंडका (438), नरेला (432) और  शामिल हैं. अशोक विहार में भी AQI 348 दर्ज किया गया.

यह भी पढ़ेंः Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court

Trending news

पुलिस ने दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स को लिया हिरासत में; मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 13; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट
Delhi blast
पुलिस ने दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स को लिया हिरासत में; मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 13; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट
कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
Delhi blast
कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा
Delhi blast
एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा
महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Shaheen Shahid
महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi blast
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
Delhi blast
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
India House
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast Live Updates: अल-फलाह यूनिवर्सिटी निकली बिल्कुल फ्रॉड, आतंकियों का बन गई अड्डा! जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: अल-फलाह यूनिवर्सिटी निकली बिल्कुल फ्रॉड, आतंकियों का बन गई अड्डा! जानें पल-पल की अपडेट
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन