/शादी से पहले शारीरिक संबंध खराब चरित्र की निशानी नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुख्य सवाल यह था कि क्या महिला को शादी का झूठा वादा करके धोखा दिया गया था या नहीं. यह बात केवल महिला खुद ही बता सकती है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं. लेकिन महिला ने मामला आगे नहीं बढ़ाया. कोई गवाही नहीं दी और समझौते के लिए अपनी सहमति दे दी. इसलिए भर्ती बोर्ड को अपनी तरफ से अनुमान लगाकर यह नहीं मान लेना चाहिए था कि तिरुपति का चरित्र खराब है. कोर्ट ने कहा कि यदि यह साबित होता कि तिरुपति ने महिला पर दबाव डाला था या धमकी देकर समझौता कराया था तो पुलिस भर्ती बोर्ड उसके चरित्र और नौकरी के लिए उपयुक्तता पर सवाल उठा सकता था.