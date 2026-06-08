/शादी से पहले शारीरिक संबंध खराब चरित्र की निशानी नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दो बालिग अविवाहित लोग अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो केवल इसी आधार पर उनके चरित्र पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि हर प्रेम संबंध शादी में तब्दील नहीं होता. ऐसे में सिर्फ इसलिए कि शादी नहीं हुई, यह नहीं माना जा सकता कि एक व्यक्ति ने दूसरे को धोखा ही दिया. अभी कोई ऐसा क़ानून नहीं है जो शादी से पूर्व संबंधों को प्रतिबंधित करता है.
सुप्रीम कोर्ट में यह टिप्पणी तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती में गजुला तिरुपति नाम के उम्मीदवार के चयन को खारिज करने वाले फैसले को रद्द करते हुए की. तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने गजुला तिरुपति के चयन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि 2013 में उसके खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप का केस दर्ज हुआ था. हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और 2015 में यह मामला लोक अदालत में खत्म हो गया था. अहम बात यह रही कि गजुला तिरुपति ने यह जानकारी भर्ती फॉर्म में छिपाई भी नहीं था, बल्कि खुद इसकी जानकारी दी थी.
बोर्ड की ओर से सेलेक्शन को रद्द करने के फैसले के खिलाफ गजुला ने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए उनकी नियुक्ति का आदेश दिया, लेकिन हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस फैसले को पलट दिया. हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि दो पक्षों के बीच समझौते का यह मतलब नहीं है कि गजुला को क्लीन चिट मिल गई है. पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ही यह तय कर सकता है कि कोई उम्मीदवार उस पोस्ट के लिए उपयुक्त है या नहीं.
गजुला तिरुपति ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए उनकी नियुक्ति का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा दौर में शादी से पूर्व संबंध आम बात है. अथॉरिटी को बदलते वक़्त के साथ ऐसे रिश्तों को लेकर ज़्यादा संवेदनशील होना होगा. तिरुपति और महिला कई सालों से पड़ोसी थे और एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे. यदि कोई रिश्ता कई साल तक चला हो, तो यह माना जा सकता है कि दोनों की सहमति से संबंध था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुख्य सवाल यह था कि क्या महिला को शादी का झूठा वादा करके धोखा दिया गया था या नहीं. यह बात केवल महिला खुद ही बता सकती है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं. लेकिन महिला ने मामला आगे नहीं बढ़ाया. कोई गवाही नहीं दी और समझौते के लिए अपनी सहमति दे दी. इसलिए भर्ती बोर्ड को अपनी तरफ से अनुमान लगाकर यह नहीं मान लेना चाहिए था कि तिरुपति का चरित्र खराब है. कोर्ट ने कहा कि यदि यह साबित होता कि तिरुपति ने महिला पर दबाव डाला था या धमकी देकर समझौता कराया था तो पुलिस भर्ती बोर्ड उसके चरित्र और नौकरी के लिए उपयुक्तता पर सवाल उठा सकता था.