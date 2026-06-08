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शादी से पहले शारीरिक संबंध खराब चरित्र की निशानी नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए एक बेहद अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि जब दो अविवाहित लोग अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इस आधार पर उनके चरित्र पर संदेह नहीं कर सकते.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 08, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:07 PM IST
शादी से पहले शारीरिक संबंध खराब चरित्र की निशानी नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
Image Credit: Supreme Court Verdict

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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