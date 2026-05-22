अच्छी शिक्षा और नौकरी पा चुके परिवारों के बच्चों को आरक्षण क्यों मिले? सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

SC on reservation: सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि अगर किसी परिवार को आरक्षण की वजह से अच्छी शिक्षा, नौकरी और आर्थिक मजबूती मिल चुकी है, तो उनके बच्चों को फिर आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए. जस्टिस बी वी नागरत्ना ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर माता-पिता दोनों IAS अधिकारी हैं, अच्छी कमाई करते हैं और समाज में अपनी हैसियत बना चुके हैं, तो उनके बच्चों को फिर आरक्षण क्यों चाहिए?

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि आरक्षण का मकसद सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे लाना है. लेकिन जब कोई परिवार ऊंचे सामाजिक और आर्थिक स्तर तक पहुंच चुका है, तो फिर भी आरक्षण जारी रखना कहां तक सही है?

कोर्ट के सामने मामला क्या था?

हालांकि जस्टिस नागरत्ना ने जिस मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, वह सीधे तौर पर IAS अधिकारियों के बच्चों से जुड़ा नहीं था. मामला कर्नाटक सरकार के एक निगम में चयनित OBC उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ दायर अपील से जुड़ा था.

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ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर पहले से लागू

वैसे भी, OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत पहले से लागू है. ऐसे में IAS अधिकारियों के बच्चे OBC आरक्षण के हकदार नहीं होते. इस लिहाज से जस्टिस नागरत्ना की टिप्पणी को केवल OBC आरक्षण नहीं, बल्कि आरक्षण में क्रीमी लेयर के सिद्धांत पर व्यापक संदर्भ में माना जा सकता है.

कर्नाटक HC का फैसला

इस मामले में याचिकाकर्ता को कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने OBC आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया था. याचिकाकर्ता ने कर्नाटक के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से OBC प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

कर्नाटक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का मानना था कि याचिकाकर्ता के परिवार की सालाना आय लगभग 19.48 लाख रुपये है. उसके माता-पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी आय क्रीमी लेयर की तय सीमा से ज्यादा है. कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जब याचिकाकर्ता को राहत देने से इंकार किया तो उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट में दलील

शुक्रवार की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि क्रीमी लेयर तय करते समय नौकरी के वेतन और कृषि आय को आय में शामिल नहीं किया जाता. जहां तक पद का सवाल है, कर्नाटक सरकार के नियमों के मुताबिक ग्रुप ए और ग्रुप बी में अधिकारी तथा 20 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि के मालिक क्रीमी लेयर में शामिल माने जाते हैं. इस लिहाज से वो क्रीमी लेयर में नहीं आते क्योंकि याचिकाकर्ता के माता-पिता एक प्राइमरी स्कूल शिक्षक हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.