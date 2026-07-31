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'CJI को समिति से बाहर क्यों रखा?', CEC के चयन पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से तीखा सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति से जुड़ी चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर रखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे. अदालत ने पूछा कि इस बदलाव का आधार क्या है और इससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर क्या असर पड़ेगा. जानिए सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या टिप्पणी की और केंद्र सरकार ने क्या पक्ष रखा.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 31, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:32 AM IST
'CJI को समिति से बाहर क्यों रखा?', CEC के चयन पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से तीखा सवाल
Image Credit: File Photo (CEC के चयन पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से तीखा सवाल)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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