'अगर राज्यपाल सालों तक बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें?' प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
'अगर राज्यपाल सालों तक बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें?' प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल

Supreme Court: राष्ट्रपति और राज्यपाल के विधेयकों पर फैसला लेने के अधिकार क्षेत्र से जुड़े प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है. राष्ट्रपति ने  रेफेरेंस भेजकर 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी.

Written By  Arvind Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:44 PM IST
राष्ट्रपति और राज्यपाल के विधेयकों पर फैसला लेने के अधिकार क्षेत्र से जुड़े प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है. राष्ट्रपति ने  रेफेरेंस भेजकर 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से पूछा कि अगर राज्यपाल कई सालों तक बिल को पेंडिंग रखते हैं तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास क्या कानूनी विकल्प बचता है. अगर तमिलनाडु के केस में पेंडिंग बिल को अपनी ओर से मंजूरी देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था तो कोर्ट को क्या करना चाहिए था. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि तमिलनाडु के केस में राज्यपाल के पास कुछ बिल 2020 से पेंडिंग थे. ऐसे में यह संभव है कि राज्यपाल की ओर से ही रही असाधारण देरी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत यह फैसला लिया हो. 

'राज्यपाल का काम कोर्ट नहीं कर सकता'

सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कहा कि राज्यपाल के पास बिल को पेंडिंग रखने के दूसरे कारण हो सकते हैं, पर अभी वो इस बहस में नहीं जाएंगे. यहां इस क़ानूनी सवाल पर विचार हो रहा है कि क्या कोर्ट अपनी ओर से पेंडिंग बिल को मंजूरी दे सकता है! मेरी राय में कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता. कोर्ट इस तरह की स्थिति में गवर्नर के अधिकार क्षेत्र का हनन कर बिल को मंजूरी नहीं दे सकता. अगर कोर्ट के सामने इस  तरह का स्थिति आती है कि जब कोई  विकल्प न बचता हो तब भी उसे केस वापस राज्यपाल को ही विचार के लिए भेजना चाहिए. जो काम गवर्नर का है, वो काम किसी सूरत में कोर्ट नहीं कर सकता. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट संविधान को नए सिरे से नहीं लिख सकता.

'कानूनी सवालों पर राय देगें, पुराने फैसले की समीक्षा नहीं'

आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए सवालों पर  संविधान पीठ अपनी जो राय देगी, उसका कोई असर तमिलनाडु वाले  फैसले पर नहीं पड़ेगा. संविधान पीठ सिर्फ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर विचार कर रही है. इस सुनवाई का मकसद यह फैसला देना नहीं है कि तमिलनाडु मामले में दिया गया फैसला सही था या गलत. कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब तमिलनाडु और केरल सरकार की तरफ से पेश वकीलों ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मेंटेनबिलटी पर सवाल खड़े किए.

तमिलनाडु और केरल का एतराज

केरल सरकार की पर से पेश वरिष्ठ वकील के के वेणुगोपाल और तमिलनाडु की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी की दलील दी कि सरकार को अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमिलनाडु वाले फैसले में दी गई  व्यवस्था पर एतराज है तो उन्हें  पुर्नविचार अर्जी  दाखिल करनी चाहिए. यहां प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए सरकार अप्रत्यक्ष रूप से  उसे बदलवाने की कोशिश कर रही है. हालांकि, संविधान पीठ ने कहा कि  ऐसा सोचना गलत होगा कि इस मामले में संविधान पीठ की ओर से की दी गई राय के चलते तमिलनाडु वाले मामले में दिया गया फैसला लागू नहीं रहेगा. जब आदरणीय राष्ट्रपति ने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं तो हमें उनका उत्तर देना होगा, लेकिन हम सिर्फ कानूनी सवालों पर अपनी राय देगे, किसी पुराने फैसले की समीक्षा नहीं करेंगे.

विवाद किस बात को लेकर है

दरअसल, इस साल अप्रैल में  दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों को अपनी तरफ से मंज़ूरी दे दी थी. अहम बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बिल पर फैसला लेने की गवर्नर की समय सीमा तय करने के साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय कर दी थी. इस फैसले को सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव के तौर पर देखा जा रहा था. राष्ट्रपति ने  इस फैसले को लेकर प्रेसिडेंशियल रेफरेन्स भेजकर 14 सवालों पर राष्ट्रपति से राय मांगी थी. इन्हीं सवालों पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच  जजों की संविधान पीठ का गठन किया है.

About the Author
author img
Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

TAGS

Supreme CourtPresidential reference

