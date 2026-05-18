जमानत नियम, जेल अपवाद... उमर खालिद, शरजील को बेल न देने वाले अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल; कही ये बातें

Umar Khalid: दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दूसरी बेंच के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमे उमर और शरजील को जमानत देने से इनकार कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, यह सिद्धांत यूएपीए के तहत केस में भी लागू होता है, इस तरह के केस में जमानत की सख्त शर्तों के चलते किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता.

क्या है SC के अलग-अलग बेंच की राय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगों के मामल में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने 2021 में दिए तीन जजों की बेंच के फैसले में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया. 2021 में केंद्र सरकार बनाम के ए नजीब केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल में देरी UAPA के तहत दर्ज केस में भी जमानत का आधार बन सकती है. लेकिन इस साल जनवरी में जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने उमर खालिद और शरजील इमाम को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सिर्फ जेल में लंबे वक्त तक रहने के चलते कोई जमानत का हकदार नहीं हो जाता, बेंच ने यह भी कहा था कि नजीब केस में दी गई व्यवस्था सिर्फ असाधारण मामलों में ही लागू होती है.

बड़ी बेंच के फैसले को छोटी बेंच नजरअंदाज नहीं कर सकती

जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर किसी बड़ी बेंच (इस केस में 3 जज बेंच) ने कोई कानून तय किया है, तो छोटी बेंच को उसे मानना पड़ेगा. न्यायिक अनुशासन यही कहता है कि छोटी बेंच या तो उस फैसले का पालन करे और यदि किसी फैसले पर संदेह हो तो मामले को बड़ी बेंच के गठन के लिए चीफ जस्टिस को भेजा जाना चाहिए, छोटी बेंच अपने मन से बड़े बेंच के फैसले को कमजोर, नजरअंदाज या बदल नहीं सकती.

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SC के सामने मामला क्या था

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2021 में नजीब केस में दी गई व्यवस्था आज भी लागू और बाध्यकारी कानून है. इसका मतलब यह है कि अगर कोई ट्रायल के इतंजार में लंबे वक्त से जेल में बंद है तो उसे जमानत मिल सकती है. UAPA के तहत जमानत की सख्त शर्तों का प्रावधान होने के चलते उसे जमानत से इंकार नहीं किया जा सकता, निचली अदालतें, हाई कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट की छोटी बेंचें भी इस फैसले को कमजोर या नजरअंदाज नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी नार्को-टेररिज्म के आरोप में UAPA के तहत दर्ज केस में पिछले 5 साल से जेल में बंद सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देते हुए की.