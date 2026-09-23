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CEC की नियुक्ति में CJI शामिल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई; जजों की बंटी राय

Supreme Court News: मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच एकमत नहीं रही. जस्टिस दीपांकर दत्ता इसे संविधान पीठ को भेजने के पक्ष में नहीं थे. जबकि जस्टिस एससी शर्मा चाहते थे कि इसे बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाए.

Written ByArvind SinghEdited ByRachit Kumar
Published: Sep 23, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:28 PM IST
CEC की नियुक्ति में CJI शामिल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई; जजों की बंटी राय
Image Credit: File Photo

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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