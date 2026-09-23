/CEC की नियुक्ति में CJI शामिल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई; जजों की बंटी राय

जस्टिस दत्ता ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सरकार के मौजूदा कानून के खिलाफ अपनी राय रखी. जस्टिस दत्ता ने कहा कि 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सरकार की ओर बनाया गया कानून ऐसा नहीं लगता कि वह पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है. मौजूदा स्वरूप में चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने वाले पैनल का झुकाव सरकार की तरफ है, इस बात की उम्मीद नहीं कि जा सकती कि पीएम, नेता विपक्ष और कैबिनेट मंत्री वाले पैनल में कैबिनेट मिनिस्टर पीएम के सुझाव के विपरीत राय रखेंगे. ऐसे में नेता विपक्ष की भूमिका सिर्फ सजावटी रह जाती है.