'सभी को चांद पर भेज दें...' भारत में बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब

Disaster management policy: भारत में बढ़ती भूकंप की घटनाओं का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. दरअसल, याचिका में भूकंप की घटनाओं का हवाला देकर आपदा प्रबंधन नीति में सुधार की मांग की गई थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने भारत के 75 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से को उच्च भूकंपीय क्षेत्र में आता है. इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि हम सबको चांद पर भेज दें.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
याचिकाकर्ता ने जापान के बेहतर आपदा प्रबंधन का हवाला भी दिया है. जिसमें उन्होंने जापान में पिछले दिनों आए भूकंप को बेहतर तरीके से संभालने की बात कही थी. इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि जापान की बात तब करना जब यहां, भारत में भी ज्वालामुखी आए. वहीं बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि यह सब नीतिगत मामले है. कोर्ट के दखल का इन मामलों में कोई औचित्य नहीं बनता और हम न्यू पेपर रिपोर्ट से प्रभावित नहीं होते है.
हाई रिस्क जोन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से वैज्ञानिक रूप से मजबूत भूकंपीय जोखिम वाला मानचित्र जारी किया था. इस मैप में सबसे ज्यादा जोखिम वाले एरिया में हिमालयी चाप को रखा गया है. इसके अलावा भारत का 61 प्रतिशत एरिया जो पहले मध्य भूकंपीय जोखिम में गिना जाता था, वो अब हाई रिस्क एरिया में आ गया है. पहले यह एरिया मध्य रिस्क जोन में आता था और तब यह 59 प्रतिशत हुआ करता था. अब भारत के जिस एरिया को हाई रिस्क जोन में रखा गया है. वहीं भारत की लगभग 75 प्रतिशत आबादी रहती है. जिसको लेकर माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक नक्शा मात्र नहीं है. इसके चलते अब सेफ जोन में माने जाने वाला दिल्ली एनसीआर की इलाका भी शामिल हो चुका है.
