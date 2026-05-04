'कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी', केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने की मांग पर SC ने आदेश देने से किया इंकार

Supreme Court on West Bengal Post-Poll Violence: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया. याचिका में राज्य में चुनाव बाद हिंसा के इतिहास को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में निर्देश देने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, कोर्ट की नहीं. हम उम्मीद करते हैं कि राज्य की सरकारी मशीनरी अपनी जिम्मेदारी समझेगी और कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता है कि इस स्टेज पर कोई आदेश देने की जरूरत है.

वकील ने चुनावी हिंसा का हवाला दिया

संसद की ओर से वकील वी वी गिरी ने आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने मामला रखा. वी वी गिरी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की पुरानी घटनाओं का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की. वकील की ओर से मांग की गई कि कोर्ट मतगणना के बाद भी केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का निर्देश दे और स्थिति पर नजर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए.

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अभी दखल की जरूरत नहीं - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट हालांकि इस दलील से सहमत नहीं हुआ. कोर्ट ने सवाल उठाया कि इस मामले में अभी जल्द सुनवाई की क्या जरूरत है. चुनाव वहां हो चुके हैं. आज मतगणना हो रही है. सरकार तय करेगी कि आगे क्या करना है. चुनाव आयोग की ओर से वकील डी एस नायडू ने भी कहा कि आयोग की जिम्मेदारी भी आज खत्म हो रही है.

11 मई को SC सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर कोई बात रखनी है तो कलकत्ता हाई कोर्ट में रखी जा सकती है. हम 11 मई को ही सुनवाई करेंगे, जिस दिन इस मामले से जुड़ी मूल याचिका सुनवाई के लिए लगी है.

चुनाव आयोग की भूमिका पर भी चर्चा

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील डी एस नायडू ने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव आयोग की भूमिका सीमित हो जाती है. जिसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नतीजों के बाद आयोग की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, इसलिए सुरक्षा का मुद्दा और ज्यादा अहम हो जाता है. इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आगे की स्थिति को संभालना राज्य प्रशासन का काम है.

राजनीतिक माहौल में बढ़ी हलचल

इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. एक तरफ कुछ लोग कोर्ट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि संभावित हिंसा को देखते हुए पहले से सख्त कदम जरूरी थे. पश्चिम बंगाल में पहले भी चुनाव के बाद तनाव और झड़पों की खबरें सामने आती रही हैं, जिससे इस मुद्दे की गंभीरता और बढ़ जाती है. राज्य में चुनावी हिंसा कोई नया मुद्दा नहीं है. 2021 के चुनाव के बाद भी कई जगहों पर झड़प और हमलों की घटनाएं सामने आई थीं.

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