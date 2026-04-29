देश में हेट स्पीच पर क्या होगा अब? सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हम नहीं, संसद बनाए नियम

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मुद्दे पर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया कि वह इस मामले में कोई नए दिशानिर्देश जारी नहीं करेगी. कोर्ट का कहना था कि मौजूदा कानूनों में पहले से ही ऐसी स्थितियों से निपटने के प्रावधान मौजूद हैं, और अगर जरूरत महसूस होती है तो संसद नए कानून बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है. दरअसल, ये याचिकाएं धर्म संसदों में दिए गए विवादित भाषणों और टीवी चैनलों पर प्रसारित भड़काऊ कार्यक्रमों को लेकर दाखिल की गई थीं. याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त गाइडलाइंस तय करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके.

देश के विभिन्न हिस्सों ने सांप्रदायिक आधार पर होने वाली भड़काऊ बयानबाज़ी( हेट स्पीच) से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से कोई आदेश पास करने से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान पहले से है , दिक्कत कानून की नहीं, इसके अमल न को लेकर है . सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वैसे भी नया कानून बनाना केवल संसद/विधायिका का काम है. अदालत कानून की व्याख्या कर सकती है, लेकिन वह सरकार को नया कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो समय के अनुसार, कानून में बदलाव कर सकती है. हालांकि, कोर्ट ने अपनी ओर से कोई नया निर्देश देने से मना किया लेकिन कहा कि हेट स्पीच और अफवाह फैलाना समाज की एकता और संवैधानिक व्यवस्था पर बुरा असर डालता है. कोर्ट ने अपने पास लंबित सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. देश के विभिन्न राज्यों में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया है कि अक्टूबर 2022 में हेट स्पीच को लेकर जारी SC के दिशानिर्देश पर राज्य अमल नहीं कर रहे है.