देश में हेट स्पीच पर क्या होगा अब? सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हम नहीं, संसद बनाए नियम

Supreme Court Decision on Hate Speech: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि न्यायपालिका का काम कानून बनाना नहीं, बल्कि उसकी व्याख्या करना है. इसलिए इस तरह के मामलों में नए नियम तय करना संसद का अधिकार क्षेत्र है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनी ढांचा पर्याप्त है और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है.
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सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मुद्दे पर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया कि वह इस मामले में कोई नए दिशानिर्देश जारी नहीं करेगी. कोर्ट का कहना था कि मौजूदा कानूनों में पहले से ही ऐसी स्थितियों से निपटने के प्रावधान मौजूद हैं, और अगर जरूरत महसूस होती है तो संसद नए कानून बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है. दरअसल, ये याचिकाएं धर्म संसदों में दिए गए विवादित भाषणों और टीवी चैनलों पर प्रसारित भड़काऊ कार्यक्रमों को लेकर दाखिल की गई थीं. याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त गाइडलाइंस तय करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके.
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