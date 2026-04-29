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देश में हेट स्पीच पर क्या होगा अब? सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हम नहीं, संसद बनाए नियम

Supreme Court Decision on Hate Speech: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि न्यायपालिका का काम कानून बनाना नहीं, बल्कि उसकी व्याख्या करना है. इसलिए इस तरह के मामलों में नए नियम तय करना संसद का अधिकार क्षेत्र है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनी ढांचा पर्याप्त है और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है. 

Written By  Arvind Singh|Edited By: Ravindra Singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:37 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मुद्दे पर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया कि वह इस मामले में कोई नए दिशानिर्देश जारी नहीं करेगी. कोर्ट का कहना था कि मौजूदा कानूनों में पहले से ही ऐसी स्थितियों से निपटने के प्रावधान मौजूद हैं, और अगर जरूरत महसूस होती है तो संसद नए कानून बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है. दरअसल, ये याचिकाएं धर्म संसदों में दिए गए विवादित भाषणों और टीवी चैनलों पर प्रसारित भड़काऊ कार्यक्रमों को लेकर दाखिल की गई थीं. याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त गाइडलाइंस तय करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके.

  1. देश के विभिन्न हिस्सों ने सांप्रदायिक आधार पर होने वाली भड़काऊ बयानबाज़ी( हेट स्पीच) से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से कोई आदेश पास करने से इनकार किया.
  2. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान पहले से है , दिक्कत कानून की नहीं, इसके अमल न को लेकर है .
  3. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वैसे भी नया कानून बनाना केवल संसद/विधायिका का काम है.
  4. अदालत कानून की व्याख्या कर सकती है, लेकिन वह सरकार को नया कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती.
  5. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो समय के अनुसार, कानून में बदलाव कर सकती है.
  6. हालांकि, कोर्ट ने अपनी ओर से कोई नया निर्देश देने से मना किया लेकिन कहा कि हेट स्पीच और अफवाह फैलाना समाज की एकता और संवैधानिक व्यवस्था पर बुरा असर डालता है.
  7. कोर्ट ने अपने पास लंबित सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया.
  8. देश के विभिन्न राज्यों में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
  9. याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया है कि अक्टूबर 2022 में हेट स्पीच को लेकर जारी SC के दिशानिर्देश पर राज्य अमल नहीं कर रहे है.

 

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Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

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