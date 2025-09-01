Supreme Court News: 'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...',सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर रोक की याचिका
Supreme Court News: 'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...',सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर रोक की याचिका

SC Ethanol Blended Petrol Order News: देश में अब सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलेगा. इससे किसानों को भारी लाभ के साथ ही पेट्रोल का आयात घटाने में भी मदद मिलेगी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 01, 2025, 03:56 PM IST
Supreme Court Decision on Ethanol Blended Petrol Sale: देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री का रास्ता साफ हो गया है. चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार देश में लाखों वाहन चालकों को E20 ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही है. जबकि वर्तमान में सड़कों पर दौड़ रहे काफी सारे वाहनों को इसके उपयोग के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है.

कोई बाहरी तय नहीं कर सकता कि हम कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल करें?

सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका का केंद्र सरकार ने कड़ा विरोध किया और इसके पीछे की मंशा पर शक जताया. कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल ने मुकदमे के पीछे के मकसद पर सवाल उठाते हुए कहा, 'याचिकाकर्ता कौन है? इनके पीछे एक बड़ी लॉबी है.' उन्होंने कहा कि क्या अब देश के बाहर से कोई यह तय करेगा कि हमें कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए. 

केंद्र की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट, खारिज की याचिका

अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस नीति को लागू करने से पहले सरकार ने सभी पक्षों के उचित विचार-विमर्श किया था. उन्होंने कोर्ट को इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री के लाभों से भी अवगत कराया. केंद्र की दलीलों से संतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई निर्देश दिए याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री का रास्ता साफ हो गया.

सरकार ने लोगों को कोई विकल्प नहीं दिया- याचिकाकर्ता

रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में केंद्र सरकार को कई निर्देश देने की मांग की गई थी. इसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सभी पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल की मात्रा का लेबल लगाना अनिवार्य करने और फ्यूल भरते समय वाहन चालकों को यह बताना कि उनकी गाड़ियां इथेनॉल डाले जाने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं के बारे में सूचित करने की मांग शामिल थी. 

'बिना जागरूकता के लागू कर दिया गया आदेश'

याचिकाकर्ता के वकील शादान फरासत ने तर्क दिया कि बिना किसी औपचारिक अधिसूचना या जन जागरूकता के देश भर में E20 पेट्रोल डिस्ट्रिब्यूशन शुरू कर दिया गया है. अब इसे लेना लोगों के पास एकमात्र उपलब्ध विकल्प है, जो कि गलत है. फरासत ने कहा कि वे नहीं चाहते कि E20 खत्म हो जाए लेकिन लोगों को इसका विकल्प भी मिलना चाहिए. 

कोर्ट ने बिना विचार किए खारिज की याचिका

सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने याचिका का विरोध किया और मुकदमे के पीछे के उद्देश्यों पर सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि इथेनॉल मिश्रण से गन्ना उगाने वाले लाखों किसानों को भारी लाभ होगा और ईंधन के आयात पर होने वाले खर्च में कमी आएगी. उन्होंने अंदेशा जताया कि यह याचिका इन सब लाभों को खत्म करने की साजिश है. इसके बाद कोर्ट ने केंद्र की दलीलों से संतुष्टि जताते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और बिना कोई निर्देश दिए उसे खारिज कर दिया. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

Supreme Court News

