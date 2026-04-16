'क्या वोट न डालने पर हम गिरफ्तारी का आदेश दे', वोटिंग अनिवार्य किए जाने की मांग SC ने ठुकराई

Supreme Court Voting Decision: सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प याचिका सुनवाई पर आई. याचिका में मांग की गई थी कि वोट डालने को अनिवार्य बनाया जाए और जो लोग जानबूझकर वोट नहीं डालते उनके लिए सजा का प्रावधान किया जाए. ऐसे लोगों से सरकारी सुविधाएं छीन ली जाए. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि किसी को वोट डालने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. लोकतंत्र में मतदान का अपना महत्व है, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा सकता है पर उन्हें कानूनी तौर पर इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

वोट डालने के लिए मजबूर नहीं कर सकते

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे सकता है कि वो कमेटी बनाए और जो लोग किसी मजबूरी के बिना भी जानबूझकर वोट नहीं डालते, उनकी सरकारी सुविधाओं को सीमित कर दिया जाए. चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के इस सुझाव की व्यवहारिकता पर सवाल खड़े किए. चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई गरीब इंसान अपने रोजगार के चलते वोट डालने नहीं जा पाता है तो हम उसमें क्या कर सकते है! क्या हम उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दे! लोकतंत्र में लोगों से अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग वोट डाले. इस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा सकते है लेकिन हम कैसे इसके लिए लोंगो को मजबूर कर सकते हैं. वोट डालना न डालना उनकी मर्जी पर निर्भर है.

क्या खुद SC जज बंगाल चुनाव में वोट दें पाएंगे

चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस बागची का उदाहरण देते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आपकी बात मान ली जाए तो जस्टिस बागची को अपना वोट डालने के लिए पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा, जबकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट में कामकाज का दिन है. जस्टिस बागची ने इस पर कहा कि न्यायिक कामकाज भी उतना ही जरूरी है.

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सुनवाई से इंकार किया

बहरहाल कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि यह नीतिगत मसला है. अगर इस तरह के नियम बनाने भी है तो भी यह कोर्ट का काम नहीं है, विधायिका ही इस बारे में फैसला ले सकती है. याचिकाकर्ता चाहे तो सम्बंधित ऑथिरिटी के पास जा सकते है.