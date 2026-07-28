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SC की बड़ी राहत: छात्र प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कार्रवाई, तुरंत रिहाई का आदेश

Supreme Court relief student protesters: जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में हुए छात्र प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए निर्देश दिया है कि जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए.

Written ByArvind SinghEdited ByBhoopendra Rai
Published: Jul 28, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:48 PM IST
SC की बड़ी राहत: छात्र प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कार्रवाई, तुरंत रिहाई का आदेश
Image Credit: Supreme Court relief student protesters

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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