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छात्र आंदोलन: किसे मिलेगी FIR से राहत, किसे नहीं? SC की सुनवाई आसान भाषा में समझिए

Paper Leak Protesters Case: दिल्ली के जंतर-मंतर समेत देश के दूसरे राज्यों में छात्रों के प्रदर्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि छात्रों पर मुकदमे दर्ज ना हों. कोर्ट का ये आदेश सभी पर लागू नहीं होता. कोर्ट के फैसले को आसान भाषा में समझने के लिए पढ़ें ये एक्स्प्लेनर.

Written ByArvind Singh
Published: Aug 03, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:56 PM IST
छात्र आंदोलन: किसे मिलेगी FIR से राहत, किसे नहीं? SC की सुनवाई आसान भाषा में समझिए

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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