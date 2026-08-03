/छात्र आंदोलन: किसे मिलेगी FIR से राहत, किसे नहीं? SC की सुनवाई आसान भाषा में समझिए

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके पिछले आदेश में 'आपराधिक पृष्ठभूमि' से आशय केवल उन लोगों से है, जिनके खिलाफ पहले से गंभीर धाराओं (रेप, मर्डर आदि) के आरोप रहे हैं. इसका मतलब यह है कि केवल राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने या ड्राइविंग में लापरवाही जैसे छोटे मामलों में पहले से FIR दर्ज होने से किसी व्यक्ति को इस कैटेगरी में नहीं माना जाएगा. ऐसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी. कोर्ट का यह स्पष्टीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने आशंका जताई थी कि 'आपराधिक पृष्ठभूमि' का हवाला देकर छोटे-मोटे मामलों में नामजद लोगों को भी हिरासत में रखा जा सकता है.