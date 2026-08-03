/छात्र आंदोलन: किसे मिलेगी FIR से राहत, किसे नहीं? SC की सुनवाई आसान भाषा में समझिए

Paper Leak Protesters Case: जंतर-मंतर और देश के दूसरे हिस्सों में विरोध प्रदर्शन में शामिल ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर है, जिनके खिलाफ पहले से कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज नहीं है. जिन लोगों के खिलाफ पहले से संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज हैं और जिन्होंने छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की है, उन्हें फिलहाल कानूनी राहत मिलने की संभावना नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली समेत उन सभी राज्यों में, जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, राज्य सरकारें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को बंद कर सकती हैं या मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया अपना सकती हैं. कोर्ट ने साफ किया कि उसका पिछला आदेश राज्यों के लिए बाधा नहीं बनेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके पिछले आदेश में 'आपराधिक पृष्ठभूमि' से आशय केवल उन लोगों से है, जिनके खिलाफ पहले से गंभीर धाराओं (रेप, मर्डर आदि) के आरोप रहे हैं. इसका मतलब यह है कि केवल राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने या ड्राइविंग में लापरवाही जैसे छोटे मामलों में पहले से FIR दर्ज होने से किसी व्यक्ति को इस कैटेगरी में नहीं माना जाएगा. ऐसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी. कोर्ट का यह स्पष्टीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने आशंका जताई थी कि 'आपराधिक पृष्ठभूमि' का हवाला देकर छोटे-मोटे मामलों में नामजद लोगों को भी हिरासत में रखा जा सकता है.
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वह छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को खत्म करने के अपने वादे पर कायम है. हालांकि, कानून के तहत यह किस प्रक्रिया से होगा, इस पर काम किया जा रहा है. सरकार चाहती है कि आंदोलन के प्रतिनिधि और उनके वकील उसके साथ बैठकर इस पर सहमति बनाएं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानून में सीधे FIR वापस लेने का प्रावधान नहीं है. इसके बजाय पुलिस क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर सकती है, सरकारी वकील अदालत से अभियोजन वापस लेने की अनुमति मांग सकते हैं या अदालत स्वयं FIR को रद्द कर सकती है.
तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि जिन छात्रों का कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनके खिलाफ दर्ज मामलों के समाधान के लिए सरकार तैयार है. लेकिन गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राहत नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा कि केवल जंतर-मंतर के प्रदर्शन में ही करीब 2,738 ऐसे लोग हैं, जिनके खिलाफ बलात्कार, हत्या जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर इस मुद्दे को लगातार जीवित रखना चाहते हैं, इसलिए सरकार को कानूनी प्रक्रिया में सावधानी बरतनी होगी.
वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि यदि हर छात्र के मामले में अलग-अलग मुकदमा वापस लेने की अर्जी दी जाएगी तो यह प्रक्रिया लंबी, जटिल और समय लेने वाली होगी. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कुछ दिन का समय मांगा और कहा कि सरकार सभी FIR का विवरण अदालत के सामने रखेगी. जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि कोर्ट ऐसी कानूनी प्रक्रिया तैयार करने में मदद कर सकती है, जिससे FIR को व्यवस्थित तरीके से समाप्त किया जा सके.
अब 18 अगस्त को होने वाली सुनवाई में यह उम्मीद की जा रही है कि छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को खत्म करने का कोई स्पष्ट रास्ता निकल सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि न तो प्रदर्शनकारियों पर ज्यादती करने वाले पुलिस अधिकारियों को बख्शा जाएगा और न ही प्रदर्शन की आड़ में हिंसा करने वाले आपराधिक तत्वों को छोड़ा जाएगा.