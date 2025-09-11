धर्म-जाति से ऊपर उठकर करें ड्यूटी...सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की लगाई क्लास, अकोला दंगों की जांच में ढिलाई का मामला

Akola Riots Case: अकोला दंगे में घायल नाबालिग के मामले में अदालत ने पुलिस को धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए फटकारा. अदालत ने साफ संदेश दिया कि वर्दीधारी अधिकारी को धर्म और जाति से ऊपर उठकर केवल कानून और न्याय के सिद्धांतों पर चलना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को 2023 में हुए अकोला दंगों के मामले में फटकार लगायी. दंगे में घायल 17 साल के मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ के केस की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अदालत ने पुलिस की लापरवाही पर गंभीर नाराजगी जताया. अदालत ने कहा कि एक बार पुलिसकर्मी वर्दी पहन ले तो उसे धर्म और जाति के सभी भेदभाव से ऊपर उठकर केवल कानून के हिसाब से काम करना चाहिए.
अदालत ने इस मामले में जांच की ढिलाई पर महाराष्ट्र के गृह सचिव को आदेश दिया कि एक विशेष जांच दल (SIT) बनाया जाए. इस SIT में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल किए जाएंगे ताकि जांच निष्पक्ष और भरोसेमंद हो सके.
क्या है पूरा मामला?
13 मई 2023 को महाराष्ट्र के अकोला शहर में एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. इस दौरान अफजल शरीफ पर राजेश्वर पुल के पास हमला हुआ था. वे स्कूटर से जा रहे थे और जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को पीट रहे हैं, तो उन्होंने रुक कर देखा. तभी हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया. अफजल के सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं और उनकी स्कूटर को भी जला दिया गया. उसी दंगे में एक अन्य व्यक्ति, विलास गायकवाड़ की मौत भी हो गई थी. उनके परिजनों को पुल के पास उनकी चप्पल मिली, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया.
पुलिस की लापरवाही
अफजल ने आरोप लगाया कि अस्पताल में पुलिस को बयान देने के बावजूद न तो FIR दर्ज की गई और न ही कोई जांच आगे बढ़ाई गई. उनकी जली हुई स्कूटर की जानकारी होने के बावजूद पुलिस ने उसे सबूत के तौर पर नहीं जोड़ा. अफजल का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर हत्या और हमले के मामलों को अलग किया और उनकी शिकायत को नजरअंदाज किया.
हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
पीड़ित अफजल ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट से जांच का आदेश लिया जा सकता है. साथ ही कहा गया कि अफजल की गवाही से आरोपी को फायदा हो सकता है, जिसे पीड़ित ने गलत बताया.
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभय महादेव थिप्से ने अफजल की तरफ से दलील देते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण रही और निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है. कोर्ट ने माना कि अफजल को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वह बिना किसी भेदभाव के जांच करें.
