अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? सुप्रीम कोर्ट ने जर्जर सड़कों को लेकर NHAI को फटकार लगाई
Advertisement
trendingNow12887945
Hindi Newsदेश

अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? सुप्रीम कोर्ट ने जर्जर सड़कों को लेकर NHAI को फटकार लगाई

SC on Toll Collection: सुप्रीम कोर्ट ने खराब सड़कों को लेकर NHAI को जमकर फटकार लगाई.  कोर्ट ने कहा कि जहां एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचने के लिए एक घंटा लगने की उम्मीद है, वहां 12 घंटे लग रहे हैं तो मुसाफिर टोल क्यों दे?

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 19, 2025, 03:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? सुप्रीम कोर्ट ने जर्जर सड़कों को लेकर NHAI को फटकार लगाई

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने जर्जर सड़कों और टोल वसूली को लेकर अहम टिप्पणी की. कोर्ट ने सोमवार को खस्ताहाल हाईवे पर मुसाफिरों को फंसने को लेकर और टोल वसूली की आलोचना की. न्यायालय ने कहा कि मुसाफिर लंबी देरी के बावजूद टोल टैक्स देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तर्ज पर कहा कि कुछ घंटों की बारिश दिल्ली को ठप कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट में ये अपीलें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  (NHAI) और गुरुवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर ने दायर कीं. जिसपर चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई की और कोर्ट ने NHAI को खराब सड़कों के लिए फटकार लगाई. 

दायर अपीलों में केरल हाईकोर्ट  के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें नेशनल हाईवे  544 के एडापल्ली-मन्नुथी खंड की खस्ताहाल हाईवे और चल रहे निर्माण कार्यों के कारण गंभीर यातायात जाम के कारण त्रिशूर के पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली चार सप्ताह के लिए निलंबित कर दी गई थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई बी आर गवई ने कहा, 'अगर किसी शख्स को सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 12 घंटे लगते हैं तो उसे 150 रुपये क्यों देने चाहिए? जिस सड़क पर एक घंटे का समय लगने की उम्मीद है, उसमें 11 घंटे और लगते हैं और उन्हें टोल भी देना पड़ता है.'

एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में दी ये दलील

एनएचएआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जाम एक लॉरी के पलटने की वजह से लगा था, जिसे उन्होंने 'एक्ट ऑफ गॉड' बताया. जस्टिस चंद्रन ने इससे असहमति जताते हुए कहा, 'जिस दुर्घटना के कारण जाम लगा, वह महज ईश्वरीय कृत्य नहीं था, बल्कि एक लॉरी के गड्ढे में गिर जाने के कारण हुआ था.' मेहता ने आगे कहा कि सर्विस रोड उपलब्ध कराए गए थे और उन्होंने काम की धीमी गति के लिए मानसून की बारिश को जिम्मेदार ठहराया, और टोल को रोकने के बजाय आनुपातिक रूप से कम करने का सुझाव दिया. हालांकि, जस्टिस चंद्रन ने टिप्पणी की कि 12 घंटे की यह कड़ी मशक्कत से कहीं आगे निकल गई.

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील ने ये तर्क दिया

जबकि, कोर्ट  ने खराब रखरखाव वाली सड़कों पर मुसाफिरों की दुर्दशा को जिक्र करते हुए कहा, 'दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है. अगर दो घंटे बारिश हो जाए, तो पूरा शहर अस्त-व्यस्त हो जाता है.' वहीं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से  सीनियर वकील जयंत मुथराज ने तर्क दिया कि NHAI की जिम्मेदारी है कि वह गाड़ियों के लिए बेहतर सड़क सुनिश्चित करे और ऐसी परिस्थितियों में टोल वसूलना जनता के विश्वास का हनन है.' उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने पहले के अंतरिम निर्देशों के बाद टोल वसूली को सिर्फ अंतिम उपाय के रूप में निलंबित किया था.

'NHAI और जनता के बीच का रिश्ता विश्वास का है'

हाईकोर्ट ने 6 अगस्त के अपने आदेश में कहा था कि नेशनल हाईवे का रखरखाव ठीक से न होने और भीड़भाड़ गंभीर होने पर ड्राइवर से टोल नहीं लिया जा सकता. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि एनएचएआई और जनता के बीच का रिश्ता 'जनता के विश्वास' का रिश्ता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Supreme Courttoll collectionNHAI

Trending news

आयुष्मान भारत कार्ड होने पर भी नहीं मिल रहा इलाज, मरीज कहां-कैसे कर सकते हैं शिकायत?
Ayushman Bharat Scheme
आयुष्मान भारत कार्ड होने पर भी नहीं मिल रहा इलाज, मरीज कहां-कैसे कर सकते हैं शिकायत?
भारत ने ताइवान को मान लिया चीन का हिस्सा? MEA के हवाले से चीन का दावा, सच क्या है?
china taiwan tension
भारत ने ताइवान को मान लिया चीन का हिस्सा? MEA के हवाले से चीन का दावा, सच क्या है?
अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? SC ने NHAI को फटकार लगाई
Supreme Court
अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? SC ने NHAI को फटकार लगाई
Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला
हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप
Aaam Aadmi Party
हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप
कांग्रेस नेता जी रंजीत रेड्डी और DSR ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड
income tax
कांग्रेस नेता जी रंजीत रेड्डी और DSR ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड
CP राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… Pm मोदी ने एनडीए बैठक में...
PM Modi
CP राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… Pm मोदी ने एनडीए बैठक में...
'राहुल किसी हमले से नहीं डरते', भाई के बाद बहन प्रियंका ने वोट चोरी पर खोला मोर्चा
Congress leader Priyanka Gandhi Vadra
'राहुल किसी हमले से नहीं डरते', भाई के बाद बहन प्रियंका ने वोट चोरी पर खोला मोर्चा
शुभांशु शुक्ला को लेकर विशेष सत्र में शामिल नहीं हुए राहुल, उदित राज ने बताई वजह
Rahul Gandhi
शुभांशु शुक्ला को लेकर विशेष सत्र में शामिल नहीं हुए राहुल, उदित राज ने बताई वजह
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
;