अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? सुप्रीम कोर्ट ने जर्जर सड़कों को लेकर NHAI को फटकार लगाई

SC on Toll Collection: सुप्रीम कोर्ट ने खराब सड़कों को लेकर NHAI को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि जहां एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचने के लिए एक घंटा लगने की उम्मीद है, वहां 12 घंटे लग रहे हैं तो मुसाफिर टोल क्यों दे?
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने जर्जर सड़कों और टोल वसूली को लेकर अहम टिप्पणी की. कोर्ट ने सोमवार को खस्ताहाल हाईवे पर मुसाफिरों को फंसने को लेकर और टोल वसूली की आलोचना की. न्यायालय ने कहा कि मुसाफिर लंबी देरी के बावजूद टोल टैक्स देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तर्ज पर कहा कि कुछ घंटों की बारिश दिल्ली को ठप कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट में ये अपीलें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और गुरुवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर ने दायर कीं. जिसपर चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई की और कोर्ट ने NHAI को खराब सड़कों के लिए फटकार लगाई.
दायर अपीलों में केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें नेशनल हाईवे 544 के एडापल्ली-मन्नुथी खंड की खस्ताहाल हाईवे और चल रहे निर्माण कार्यों के कारण गंभीर यातायात जाम के कारण त्रिशूर के पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली चार सप्ताह के लिए निलंबित कर दी गई थी.
रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई बी आर गवई ने कहा, 'अगर किसी शख्स को सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 12 घंटे लगते हैं तो उसे 150 रुपये क्यों देने चाहिए? जिस सड़क पर एक घंटे का समय लगने की उम्मीद है, उसमें 11 घंटे और लगते हैं और उन्हें टोल भी देना पड़ता है.'
एनएचएआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जाम एक लॉरी के पलटने की वजह से लगा था, जिसे उन्होंने 'एक्ट ऑफ गॉड' बताया. जस्टिस चंद्रन ने इससे असहमति जताते हुए कहा, 'जिस दुर्घटना के कारण जाम लगा, वह महज ईश्वरीय कृत्य नहीं था, बल्कि एक लॉरी के गड्ढे में गिर जाने के कारण हुआ था.' मेहता ने आगे कहा कि सर्विस रोड उपलब्ध कराए गए थे और उन्होंने काम की धीमी गति के लिए मानसून की बारिश को जिम्मेदार ठहराया, और टोल को रोकने के बजाय आनुपातिक रूप से कम करने का सुझाव दिया. हालांकि, जस्टिस चंद्रन ने टिप्पणी की कि 12 घंटे की यह कड़ी मशक्कत से कहीं आगे निकल गई.
जबकि, कोर्ट ने खराब रखरखाव वाली सड़कों पर मुसाफिरों की दुर्दशा को जिक्र करते हुए कहा, 'दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है. अगर दो घंटे बारिश हो जाए, तो पूरा शहर अस्त-व्यस्त हो जाता है.' वहीं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर वकील जयंत मुथराज ने तर्क दिया कि NHAI की जिम्मेदारी है कि वह गाड़ियों के लिए बेहतर सड़क सुनिश्चित करे और ऐसी परिस्थितियों में टोल वसूलना जनता के विश्वास का हनन है.' उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने पहले के अंतरिम निर्देशों के बाद टोल वसूली को सिर्फ अंतिम उपाय के रूप में निलंबित किया था.
हाईकोर्ट ने 6 अगस्त के अपने आदेश में कहा था कि नेशनल हाईवे का रखरखाव ठीक से न होने और भीड़भाड़ गंभीर होने पर ड्राइवर से टोल नहीं लिया जा सकता. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि एनएचएआई और जनता के बीच का रिश्ता 'जनता के विश्वास' का रिश्ता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
