Advertisement
trendingNow12976907
Hindi Newsदेश

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! क्या आपके अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्यों को किया तलब

Supreme Court: आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को फटकार लगाई और अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश भी दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 27, 2025, 11:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! क्या आपके अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्यों को किया तलब

Supreme Court on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों पर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल न करने पर राज्यों को फटकार लगाई. साथ ही कहा कि देश को बदनाम किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है. कहा जा रहा है कि कारण यह है कि इन राज्यों ने आवारा कुत्तों की तादाद कंट्रोल करने के लिए चल रहे 'Animal Birth Control' कार्यक्रम पर अब तक अपनी रिपोर्ट (हलफनामा) दाखिल नहीं की है.

22 अगस्त को कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था लेकिन आज जब सुनवाई हुई तो जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजनिया की बेंच ने पाया कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही रिपोर्ट सौंपी है. इसलिए कोर्ट ने बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अगले सोमवार हाजिर होने का आदेश दिया है, ताकि वे बताएं कि उन्होंने अब तक हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि इन राज्यों की तरफ से आज कोई प्रतिनिधि भी पेश नहीं हुआ.

इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया था और यह आदेश मीडिया में भी व्यापक रूप से छपा था. उन्होंने कहा,'लगातार घटनाएं हो रही हैं और देश की छवि विदेशों में खराब दिखाई जा रही है. हम भी इन खबरों को पढ़ रहे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

जस्टिस नाथ ने खास तौर पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से पूछा कि दिल्ली सरकार ने अब तक हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया. उन्होंने कहा,'दिल्ली ने हलफनामा क्यों नहीं दिया? मुख्य सचिव को इसका स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त कदम उठाए जाएंगे.'

कोर्ट ने आगे कहा,'सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस भेजे गए थे... क्या आपके अधिकारी अखबार या सोशल मीडिया नहीं पढ़ते? हर जगह खबर आई थी. जब उन्हें जानकारी है, तो खुद ही आगे आना चाहिए था! अब सभी मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अदालत में मौजूद रहना होगा, नहीं तो हम अदालत को ऑडिटोरियम में लगाएंगे.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Supreme CourtStray dogs

Trending news

आवारा कुत्तों पर SC सख्त! क्या आपके अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य हुए तलब
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! क्या आपके अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य हुए तलब
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
Kailash Vijayvargiya
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
Election Commission news
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश