आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! क्या आपके अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्यों को किया तलब

Supreme Court on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों पर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल न करने पर राज्यों को फटकार लगाई. साथ ही कहा कि देश को बदनाम किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है. कहा जा रहा है कि कारण यह है कि इन राज्यों ने आवारा कुत्तों की तादाद कंट्रोल करने के लिए चल रहे 'Animal Birth Control' कार्यक्रम पर अब तक अपनी रिपोर्ट (हलफनामा) दाखिल नहीं की है.

22 अगस्त को कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था लेकिन आज जब सुनवाई हुई तो जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजनिया की बेंच ने पाया कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही रिपोर्ट सौंपी है. इसलिए कोर्ट ने बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अगले सोमवार हाजिर होने का आदेश दिया है, ताकि वे बताएं कि उन्होंने अब तक हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि इन राज्यों की तरफ से आज कोई प्रतिनिधि भी पेश नहीं हुआ.

इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया था और यह आदेश मीडिया में भी व्यापक रूप से छपा था. उन्होंने कहा,'लगातार घटनाएं हो रही हैं और देश की छवि विदेशों में खराब दिखाई जा रही है. हम भी इन खबरों को पढ़ रहे हैं.'

जस्टिस नाथ ने खास तौर पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से पूछा कि दिल्ली सरकार ने अब तक हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया. उन्होंने कहा,'दिल्ली ने हलफनामा क्यों नहीं दिया? मुख्य सचिव को इसका स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त कदम उठाए जाएंगे.'

कोर्ट ने आगे कहा,'सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस भेजे गए थे... क्या आपके अधिकारी अखबार या सोशल मीडिया नहीं पढ़ते? हर जगह खबर आई थी. जब उन्हें जानकारी है, तो खुद ही आगे आना चाहिए था! अब सभी मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अदालत में मौजूद रहना होगा, नहीं तो हम अदालत को ऑडिटोरियम में लगाएंगे.'