/वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर भी नहीं छीनी जा सकती नागरिकता, EC नहीं तय कर सकता...! सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

Citizenship Act: देश की सर्वोच्च अदालत ने नागरिकता और वोटर लिस्ट को लेकर एक बेहद ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग यह तय करने वाली कोई संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है कि कौन सा व्यक्ति देश का नागरिक है और कौन नहीं. अदालत ने साफ किया कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया के तहत अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई है.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 जजों की विशेष बेंच ने पश्चिम बंगाल में चल रही वोटर लिस्ट संशोधन (SIR) प्रक्रिया से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की. बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग के पास इलेक्टोरल रोल (वोटर लिस्ट) पर नियंत्रण और सुपरिंटेंडेंस का पूरा अधिकार है. वह किसी तकनीकी वजह से किसी का नाम शामिल न करने या हटाने का फैसला ले सकता है, लेकिन कानून के तहत नागरिकता तय करने के लिए वह सक्षम अथॉरिटी नहीं है. दोनों मामलों में बहुत बड़ा अंतर है.
अदालत ने चुनाव आयोग को उसकी कानूनी सीमाएं याद दिलाते हुए एक नई व्यवस्था दी है. बेंच ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट संशोधन के दौरान चुनाव आयोग को किसी व्यक्ति की नागरिकता पर कोई गंभीर संदेह या चिंता होती है, तो आयोग को तुरंत ऐसे मामलों को केंद्र सरकार (केंद्रीय गृह मंत्रालय) को रेफर करना होगा. अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि जब तक 'सिटिजनशिप एक्ट' (नागरिकता कानून) के तहत सक्षम अथॉरिटी (केंद्र सरकार) इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले लेती, तब तक उस व्यक्ति का भारतीय नागरिक होने का स्टेटस पूरी तरह बरकरार रहना चाहिए.
बता दें कि ये पूरा मामला तब गरमाया जब पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की SIR कमेटी के चेयरपर्सन प्रसेनजीत बोस ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की. याचिका में आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल में चल रही इस विशेष प्रक्रिया के दौरान 58 लाख से ज्यादा वोटरों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है.
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश देश के जाने-माने सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायण ने कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग इस बात का डेटा छिपा रहा है कि आखिर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से कितने लोगों के क्लेम रिजेक्ट हुए हैं और कितनी अपील पेंडिंग हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि वोटर लिस्ट से नाम कटने की वजह से गरीब और जरूरतमंद लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम (राशन) और जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) जैसे सरकारी वेलफेयर बेनिफिट्स पाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस गंभीर स्थिति पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अब इलेक्शन कमीशन, पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य पोल पैनल को नोटिस जारी कर चुनाव क्षेत्र के हिसाब से पूरा डेटा सार्वजनिक करने पर जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दायर की गई एक अन्य लंबित याचिका समेत इस मुद्दे से जुड़ी सभी अर्जियों को एक साथ जोड़ दिया है. शीर्ष अदालत अब इस बेहद संवेदनशील और बड़े राजनीतिक-कानूनी मामले पर आगामी 25 अगस्त को एक साथ अंतिम सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है.