ममता पर उम्र की शर्त खत्म... सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का हक, मिलेगी मैटरनिटी लीव

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सोशल सिक्योरिटी कोड-2020 की धारा 60(4) का वह हिस्सा असंवैधानिक है, जिसमें गोद लेने वाली मां को मातृत्व लाभ सिर्फ तब देने की बात कही गई थी जब बच्चा 3 महीने से कम उम्र का हो.
Trending Photos
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सोशल सिक्योरिटी कोड-2020 की धारा 60(4) का वह हिस्सा असंवैधानिक है, जिसमें गोद लेने वाली मां को मातृत्व लाभ सिर्फ तब देने की बात कही गई थी जब बच्चा 3 महीने से कम उम्र का हो. आसान भाषा में समझें तो पहले नियम यह था कि अगर कोई महिला 3 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे को गोद लेती है, तो उसे मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी. अब कोर्ट ने इस भेदभाव को गलत बताया है और कहा है कि बच्चे की उम्र चाहे जितनी भी हो, गोद लेने वाली मां को 12 हफ्ते का मातृत्व लाभ मिलना चाहिए.
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो महिला कानूनी तौर पर बच्चे को गोद लेती है या सरोगेसी के जरिए मां बनती है, उसे बच्चे के मिलने की तारीख से 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी. इस फैसले का सीधा मतलब है कि अब गोद लेने वाली मां के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा और उन्हें भी बच्चे की देखभाल के लिए पर्याप्त समय मिलेगा.
जस्टिस परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया कि गोद लेने वाली माताएं बच्चों की उम्र की परवाह किए बिना मैटरनिटी लीव की हकदार हैं. न्यायालय ने माना कि सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 60(4) के जरिए किया गया भेद सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के मकसद से तार्किक रूप से मेल नहीं खाता. गोद लिए गए बच्चे के लिए मातृत्व देखभाल की जरूरत में कोई अंतर नहीं होता. उम्र-आधारित भेद तर्क पूर्ण नहीं है क्योंकि 3 महीने से ज्यादा की उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला की मैटरनिटी संबंधी जिम्मेदारियां 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला के समान ही होती हैं.
जस्टिस पारदीवाला ने अपने फैसले में कहा कि उम्र की यह सीमा कानून को बेअसर और सिर्फ कागजों तक सीमित बना देती है, यानी इसका असल में कोई व्यावहारिक फायदा नहीं था. इसी वजह से कोर्ट ने माना कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है.
कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वह ऐसा कानून बनाए जिसमें पिता को भी पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के रूप में मिले. साथ ही, इस छुट्टी की अवधि ऐसी तय होनी चाहिए जो मां और पिता दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखे.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.