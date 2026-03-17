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Hindi Newsदेशममता पर उम्र की शर्त खत्म... सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का हक, मिलेगी मैटरनिटी लीव

ममता पर उम्र की शर्त खत्म... सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का हक, मिलेगी मैटरनिटी लीव

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सोशल सिक्योरिटी कोड-2020 की धारा 60(4) का वह हिस्सा असंवैधानिक है, जिसमें गोद लेने वाली मां को मातृत्व लाभ सिर्फ तब देने की बात कही गई थी जब बच्चा 3 महीने से कम उम्र का हो.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 17, 2026, 02:32 PM IST
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ममता पर उम्र की शर्त खत्म... सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का हक, मिलेगी मैटरनिटी लीव

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सोशल सिक्योरिटी कोड-2020 की धारा 60(4) का वह हिस्सा असंवैधानिक है, जिसमें गोद लेने वाली मां को मातृत्व लाभ सिर्फ तब देने की बात कही गई थी जब बच्चा 3 महीने से कम उम्र का हो. आसान भाषा में समझें तो पहले नियम यह था कि अगर कोई महिला 3 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे को गोद लेती है, तो उसे मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी. अब कोर्ट ने इस भेदभाव को गलत बताया है और कहा है कि बच्चे की उम्र चाहे जितनी भी हो, गोद लेने वाली मां को 12 हफ्ते का मातृत्व लाभ मिलना चाहिए.

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो महिला कानूनी तौर पर बच्चे को गोद लेती है या सरोगेसी के जरिए मां बनती है, उसे बच्चे के मिलने की तारीख से 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी. इस फैसले का सीधा मतलब है कि अब गोद लेने वाली मां के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा और उन्हें भी बच्चे की देखभाल के लिए पर्याप्त समय मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?

जस्टिस परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया कि गोद लेने वाली माताएं बच्चों की उम्र की परवाह किए बिना मैटरनिटी लीव की हकदार हैं. न्यायालय ने माना कि सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 60(4) के जरिए किया गया भेद सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के मकसद से तार्किक रूप से मेल नहीं खाता. गोद लिए गए बच्चे के लिए मातृत्व देखभाल की जरूरत में कोई अंतर नहीं होता. उम्र-आधारित भेद तर्क पूर्ण नहीं है क्योंकि 3 महीने से ज्यादा की उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला की मैटरनिटी संबंधी जिम्मेदारियां 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला के समान ही होती हैं.

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बराबरी के हक किया जा रहा महरूम- सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस पारदीवाला ने अपने फैसले में कहा कि उम्र की यह सीमा कानून को बेअसर और सिर्फ कागजों तक सीमित बना देती है, यानी इसका असल में कोई व्यावहारिक फायदा नहीं था. इसी वजह से कोर्ट ने माना कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है.

पितृत्व अवकाश भी मिलना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वह ऐसा कानून बनाए जिसमें पिता को भी पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के रूप में मिले. साथ ही, इस छुट्टी की अवधि ऐसी तय होनी चाहिए जो मां और पिता दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखे.

मामले का पूरा बैकग्राउंडर

2021
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 की धारा 5(4) को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई.
2017 संशोधन
3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ही 12 हफ्ते की छुट्टी देने का नियम बनाया गया.
नवंबर 2024
सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 लागू हुआ और विवाद नए कानून पर केंद्रित हो गया.
12 नवंबर 2024
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.
29 जनवरी 2025
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा.
फैसले के दौरान
कोर्ट ने 3 महीने की सीमा को अव्यवहारिक बताते हुए इस पर सवाल उठाए।
17 मार्च 2026
सुप्रीम कोर्ट ने नियम को असंवैधानिक बताया और सभी गोद लेने वाली माताओं को 12 हफ्ते की छुट्टी देने का आदेश दिया.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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