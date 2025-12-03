Advertisement
trendingNow13026993
Hindi Newsदेश

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा मायके से लाया कैश, सोना और गिफ्ट

Divorce in Muslims: कोर्ट ने 1986 के कानून का हवाला देते हुए बताया कि, तलाकशुदा मुस्लिम महिला को शादी से जुड़ी हर संपत्ति रखने का पूरा हक है. चाहे वह संपत्ति पति के परिवार या दोस्तों ने ही क्यों न दी हो. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा मायके से लाया कैश, सोना और गिफ्ट

1986 Divorce Law: सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार को एक बहुत ही अहम फैसला लिया. कोर्ट ने कहा कि, तलाकशुदा महिला को वह हर सामान वापस ले जाने का पूरा अधिकार है जो वह शादी के बाद अपने साथ लेकर आई थी. कोर्ट के फैसले के मुताबिक, महिला कानूनी रूप से उन चीजों को वापस लेने की हकदार है जैसे कि, नकद पैसे, सोना और दूसरा सामान जो उसके माता-पिता ने शादी के समय उसे या उसके पति को दिया था. कोर्ट ने साफ कहा कि, ऐसे सामान को महिला की संपत्ति माना जाना चाहिए और जब शादी खत्म हो जाती है तो यह सामान उसे वापस मिल जाना चाहिए.

जजों की बेंच ने क्या कहा?
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा, 1986 के मुस्लिम महिला कानून को सिर्फ सामान्य नागरिक विवाद के रूप में नहीं देखना चाहिए. बल्कि, इसकी व्याख्या इस तरह करनी चाहिए कि संवैधानिक समानता और आजादी का वादा पूरा हो सके. कोर्ट ने इसी कानून की धारा 3 के जिक्र किया जो साफ कहती है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को उन सभी संपत्तियों का हक है जो उसे शादी से पहले, शादी के समय, शादी से बाद मिली थीं.

यह भी पढ़ें: क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था

Add Zee News as a Preferred Source

पुराने केस का दिया हवाला
कोर्ट ने डैनियल लतीफी बनाम भारत संघ(2001)केस का भी जिक्र किया. इस केस में एक बड़ी संवैधानिक बेंच ने इन कानून को सही ठहराया था. बेंच ने इस बात पर जोर दिया था कि तलाकशुदा मस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद आर्थिक आजादी मिल सके इसके लिए सही प्रावधान दिए जाने चाहिए. 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला
यह फैसला एक मुस्लिम महिला की याचिका पर आया था. कोर्ट की बेंच ने महिला के पूर्व पति को निर्देश दिया कि महिला के बैंक खाते में 17 लाख 67 हजार 980 रुपए जमा किए जाएं. यह रकम मेहर, दहेज, 30 तोले सोने के गहने और अन्य उपहार जैसे टीवी, फ्रिज, स्टेबलाइजर, शोकेस, डाइनिंग फर्नीचर और बॉक्स बेड सहित घर का सामान के कुल मूल्य को मिलाकर तय की गई है. 

कोर्ट ने तय की समय सीमा
इसके बाज कोर्ट ने आदेश दिया कि यह भुगतान 6 हफ्तों के अंदर किया जाना चाहिए. इसके अलावा पति को भुगतान का सबूत भी देना होगा और नियन का पालन नहीं होता या पति ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे रकम पर 9% का सालाना ब्याज भी देना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम था पॉलीगैमी कल्चर

कलकत्ता हाई कोर्ट की आलोचना
Supreme Court के कलकत्ता हाई कोर्ट के 2022 के एक फैसले को खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने उस महिला को पूरी रकम देने से मना कर दिया था. बेंच ने हाई कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा, हाई कोर्ट ने कानून के सामाजिक न्याय के मकसद पर ध्यान नहीं दिया. इसके बजाय हाई कोर्ट ने शादी के रजिस्टर में लिखी बोतों से जुड़े सबूतों के भ्रम पर ज्यादा भरोसा किया. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

muslim divorced women1986 divorce law

Trending news

भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे हुए? कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी एक छोटी सी बात भूल गए
CM Revanth Reddy
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे हुए? कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी एक छोटी सी बात भूल गए
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
jawahar lal nehru
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
Donald Trump
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
DNA
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
New reservation Policy
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
Putin
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
Aam Admi Party Goa
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
Waqf properties
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
putin india visit
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?