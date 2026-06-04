Advertisement
trendingNow13237944
Hindi Newsदेशजबरन नहीं बचाई जा सकती टूटी शादी... 15 साल से अलग रह रहे डॉक्टर दंपति का तलाक बरकरार, SC ने वैवाहिक जीवन को बताया क्रूरता

जबरन नहीं बचाई जा सकती टूटी शादी... 15 साल से अलग रह रहे डॉक्टर दंपति का तलाक बरकरार, SC ने वैवाहिक जीवन को बताया क्रूरता

Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर दंपति के तलाक के मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि लंबे समय तक अलग रहने और शादी बचाने के लिए कोशिश न करना मानसिक क्रूरता के बराबर है. मामले पर कोर्ट ने दंपति का तलाक बरकरार रखा.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jun 04, 2026, 11:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जबरन नहीं बचाई जा सकती टूटी शादी... 15 साल से अलग रह रहे डॉक्टर दंपति का तलाक बरकरार, SC ने वैवाहिक जीवन को बताया क्रूरता

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मामले से संबंधित के केस पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय तक अलगाव और शादी को वापस बरकरार रखने के लिए कोई कोशिश न करना मानसिक क्रूरता के समान हो सकता है. कोर्ट के मुताबिक हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यह तलाक का एक वैध आधार बन जाता है. कोर्ट का यह फैसला उस मामले में आया है, जिसमें गवर्मेंट सर्विस में काम कर रहे 2 डॉक्टर शादी के 2-3 महीने बाद 15 सालों से अधिक समय तक अलग रह रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में दिए गए तलाक को बरकरार रखते हुए कहा कि, जब वास्तव में रिश्ता खत्म हो चुका हो, तो शादी को केवल कानूनी औपचारिकता के रूप में जीवित नहीं रखा जा सकता. 

बिना किसी कारण किया त्याग 

मामले को लेकर जस्टिस संजय करोल और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि दंपति ने अलग-अलग प्रोफेशनल और जियोग्राफिकल रास्ते चुने थे. एक ओर पत्नी गुजरात के नाडियाद खेड़ा में गाइनोकोलॉजिस्ट के तौर पर अपना काम रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पति राजस्थान में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे. दोनों अलग-अलग ही रहे थे. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस परिस्थिति में अलगाव का मतलब केवल एक पार्टनर की ओर से दूसरे को छोड़ देना नहीं है, बल्कि यह शादी का बिना किसी कारण त्याग कर देना है.  

ये भी पढ़ें-   चेन्नई मेयर ने दीया जलाने के लिए MLA को नहीं दी मोमबत्ती, गुस्से में समारोह छोड़कर चली गईं विधायक, वीडियो वायरल

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी ने दी फैसले को चुनौती 

बेंच ने कहा,' 15 सालों से ज्यादा समय तक जानबूझकर अलग-अलग लाइफस्टाइल बनाए रखना, अलग-अलग डॉमिसाइल रखना और वैवाहिक संबंधों का पूरी तरह से बंद हो जाना, दोनों पक्षों की ओर से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का परित्याग स्थापित करता है.' दंपति ने 5 दिसंबर 2007 को गुजरात में शादी की थी. इस शादी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई. वहीं पति ने क्रूरता का आरोप लगाते हुए साल 2009 में राजस्थान के भरतपुर स्थित फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी. हालांकि, कोर्ट ने क्रूरता साबित करने में विफल रहने के कारण पति की याचिका खारिज कर दी. जनवरी साल 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने  इस फैसले को पलटते हुए कपल को तलाक दे दिया. कोर्ट ने विचार किए गए आधारों में पत्नी की ओर से कई मौकों पर वैवाहिक अधिकारों से इनकार करना, सहवास की कम अवधि के दौरान एक बंद कमरे में सोना और कपल का लंबे समय तक अलग रहना शामिल था. इसके बाद पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी. 

ये भी पढ़ें-  कर्नाटक से खरगे, तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती...राज्यसभा के रण के लिए कांग्रेस ने किया 7 उम्मीदवारों का ऐलान  

'शादी केवल एकतरफा हक नहीं...'

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तलाक मंजूर किया. बता दें कि महिला शादी के बाद अधिकतर जल्दी सो जाती थी और अंदर से कमरा बंद कर लेती थी. पति के बुलाने पर भी वह दरवाजा नहीं खोलती थी. ऐसे में पति बाहर अलग कमरे में सोता था. पत्नी ने इस बात से इंकार नहीं किया. मामले को लेकर SC ने कहा कि बिना किसी बीमारी या सही वजह के लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने से मना करना मानसिक क्रूरता माना जा सकता है. शादी केवल एकतरफा हक नहीं, बल्कि भावनात्मक साथ, निष्ठा, जिम्मेदारी और देखभाल का साझा रिश्ता है. कोर्ट ने कहा कि दोनों पति-पत्नी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और उनका कोई बच्चा भी नहीं है. ऐसे में इस तलाक से किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court

Trending news

'कुछ ऐसी ताकतें भी हैं, जो भारत को नहीं बढ़ने देना चाहती', क्या बोले RSS चीफ?
RSS Chief
'कुछ ऐसी ताकतें भी हैं, जो भारत को नहीं बढ़ने देना चाहती', क्या बोले RSS चीफ?
क्या भारत-UAE गठबंधन बहुध्रुवीय दुनिया का नया पावर सेंटर बन रहा? ये मुल्क है परेशान
India UAE News
क्या भारत-UAE गठबंधन बहुध्रुवीय दुनिया का नया पावर सेंटर बन रहा? ये मुल्क है परेशान
त्विशा शर्मा एक जिंदगी की हकदार थी, लेकिन सब कुछ बदल गया; कई सवालों के जवाब बाकी
Twisha Sharma
त्विशा शर्मा एक जिंदगी की हकदार थी, लेकिन सब कुछ बदल गया; कई सवालों के जवाब बाकी
कर्नाटक से खरगे, MP से मीनाक्षी...राज्यसभा के लिए कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों का ऐलान
congress
कर्नाटक से खरगे, MP से मीनाक्षी...राज्यसभा के लिए कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों का ऐलान
'नौकरी चली जाएगी...',Wipro में नासिक TCS जैसा मामला, कर्मचारी ने बॉस पर लगाए ये आरोप
Wipro
'नौकरी चली जाएगी...',Wipro में नासिक TCS जैसा मामला, कर्मचारी ने बॉस पर लगाए ये आरोप
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का दायरा और बढ़ा, 17 और इलाजों को मिली मंजूरी
mukhya mantri sehat yojana
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का दायरा और बढ़ा, 17 और इलाजों को मिली मंजूरी
ISI की नई साजिश! J&K की राजनीतिक पार्टियों में स्लीपर सेल की घुसपैठ का अलर्ट
isi sleeper cells
ISI की नई साजिश! J&K की राजनीतिक पार्टियों में स्लीपर सेल की घुसपैठ का अलर्ट
TVK को सपोर्ट देना कांग्रेस को पड़ा भारी! 30 सांसदों वाली पार्टी ने छोड़ा साथ
Tamil Nadu
TVK को सपोर्ट देना कांग्रेस को पड़ा भारी! 30 सांसदों वाली पार्टी ने छोड़ा साथ
गुजरात का 'स्मार्ट एजुकेशन मॉडल' कैसे देश के लिए बना आदर्श?
Gujarat News
गुजरात का 'स्मार्ट एजुकेशन मॉडल' कैसे देश के लिए बना आदर्श?
मेयर ने दीया जलाने के लिए नहीं दी मोमबत्ती, गुस्से में समारोह छोड़कर चली गईं विधायक
National News
मेयर ने दीया जलाने के लिए नहीं दी मोमबत्ती, गुस्से में समारोह छोड़कर चली गईं विधायक