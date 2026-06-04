जबरन नहीं बचाई जा सकती टूटी शादी... 15 साल से अलग रह रहे डॉक्टर दंपति का तलाक बरकरार, SC ने वैवाहिक जीवन को बताया क्रूरता

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मामले से संबंधित के केस पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय तक अलगाव और शादी को वापस बरकरार रखने के लिए कोई कोशिश न करना मानसिक क्रूरता के समान हो सकता है. कोर्ट के मुताबिक हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यह तलाक का एक वैध आधार बन जाता है. कोर्ट का यह फैसला उस मामले में आया है, जिसमें गवर्मेंट सर्विस में काम कर रहे 2 डॉक्टर शादी के 2-3 महीने बाद 15 सालों से अधिक समय तक अलग रह रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में दिए गए तलाक को बरकरार रखते हुए कहा कि, जब वास्तव में रिश्ता खत्म हो चुका हो, तो शादी को केवल कानूनी औपचारिकता के रूप में जीवित नहीं रखा जा सकता.

बिना किसी कारण किया त्याग

मामले को लेकर जस्टिस संजय करोल और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि दंपति ने अलग-अलग प्रोफेशनल और जियोग्राफिकल रास्ते चुने थे. एक ओर पत्नी गुजरात के नाडियाद खेड़ा में गाइनोकोलॉजिस्ट के तौर पर अपना काम रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पति राजस्थान में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे. दोनों अलग-अलग ही रहे थे. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस परिस्थिति में अलगाव का मतलब केवल एक पार्टनर की ओर से दूसरे को छोड़ देना नहीं है, बल्कि यह शादी का बिना किसी कारण त्याग कर देना है.

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पत्नी ने दी फैसले को चुनौती

बेंच ने कहा,' 15 सालों से ज्यादा समय तक जानबूझकर अलग-अलग लाइफस्टाइल बनाए रखना, अलग-अलग डॉमिसाइल रखना और वैवाहिक संबंधों का पूरी तरह से बंद हो जाना, दोनों पक्षों की ओर से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का परित्याग स्थापित करता है.' दंपति ने 5 दिसंबर 2007 को गुजरात में शादी की थी. इस शादी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई. वहीं पति ने क्रूरता का आरोप लगाते हुए साल 2009 में राजस्थान के भरतपुर स्थित फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी. हालांकि, कोर्ट ने क्रूरता साबित करने में विफल रहने के कारण पति की याचिका खारिज कर दी. जनवरी साल 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कपल को तलाक दे दिया. कोर्ट ने विचार किए गए आधारों में पत्नी की ओर से कई मौकों पर वैवाहिक अधिकारों से इनकार करना, सहवास की कम अवधि के दौरान एक बंद कमरे में सोना और कपल का लंबे समय तक अलग रहना शामिल था. इसके बाद पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी.

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'शादी केवल एकतरफा हक नहीं...'

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तलाक मंजूर किया. बता दें कि महिला शादी के बाद अधिकतर जल्दी सो जाती थी और अंदर से कमरा बंद कर लेती थी. पति के बुलाने पर भी वह दरवाजा नहीं खोलती थी. ऐसे में पति बाहर अलग कमरे में सोता था. पत्नी ने इस बात से इंकार नहीं किया. मामले को लेकर SC ने कहा कि बिना किसी बीमारी या सही वजह के लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने से मना करना मानसिक क्रूरता माना जा सकता है. शादी केवल एकतरफा हक नहीं, बल्कि भावनात्मक साथ, निष्ठा, जिम्मेदारी और देखभाल का साझा रिश्ता है. कोर्ट ने कहा कि दोनों पति-पत्नी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और उनका कोई बच्चा भी नहीं है. ऐसे में इस तलाक से किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा.