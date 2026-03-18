मां को जलते देखा, अदालत में बताया आंखों देखा हाल, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्र कैद

Supreme Court Latest News: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में पति को उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी की बड़ी बेटी की गवाही और पत्नी के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को अहम माना. अदालत ने कहा कि आखिर आरोपी की बड़ी बेटी अपने पिता के खिलाफ झूठा बयान क्यों देगी, जिसने पूरी घटना अपनी आंखों के सामने देखी थी. कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों और सबूतों से साफ है कि आरोपी पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की, जिसके लिए उसे सजा में कोई रियायत नहीं दी जा सकती.

'पिता के खिलाफ झूठी गवाही क्यों देगी बेटी?'

जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ कर्नाटक निवासी आरोपी की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने उसे पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च को अपना फैसला सुनाते हुए कहा, 'उसकी बड़ी बेटी के बयान में कोई असंगति नहीं हैऔर न ही उसे झूठा मानने का कोई कारण है. वह आखिर अपने पिता के खिलाफ झूठी गवाही क्यों देगी? उसका बयान साबित करता है कि आरोपी ने केरोसिन लाकर अपनी पत्नी पर डाला और फिर आग लगा दी.'

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'पिता ने केरोसिन डालकर पत्नी को जलाया'

अपने जजमेंट में कोर्ट ने कहा, 'अदालत में पेश किए गए सबूतों से साफ है कि घटना वाली रात घर में आरोपी के साथ उसकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा मौजूद थे. उसी दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी से झगड़ा शुरू किया. बेटी ने अपनी आंखों से देखा कि पिता केरोसिन का डिब्बा लाया, मां पर डाला और आग लगा दी.'

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इस मामले में आरोपी की बड़ी बेटी अहम गवाह है. उसने अपनी आंखों से जो देखा, वही बयान किया. इसके साथ ही पत्नी ने मौत से पहले होश में रहते हुए डाइंग डिक्लेरेशन दिया था, जिसमें उसने आरोपी को मुख्य दोषी बताया था.

'पीड़िता का मृत्यु पूर्व बयान सही'

खंडपीठ ने कहा कि पीड़िता का मृत्यु पूर्व बयान ठीक से दर्ज किया गया था. बुरी तरह घायल होने के बावजूद, वह ऐसी स्थिति में थी कि बयान दे सके. इसलिए उसके बयान को झूठा मानने का कोई आधार नहीं है. अदालत ने कहा कि पीड़िता को क्षणिक रूप से बेहोशी का असर सेडेटिव्स की वजह से हो सकता था, लेकिन इससे उसके बयान की विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं पड़ता.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता और आरोपी की शादी 17 साल पुरानी थी. दोनों के बीच पैसों को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे. जिससे पता चलता है कि आरोपी झगड़ालु प्रवृति का है. अदालत ने मामले में बेटी की गवाही को सबसे अहम माना और कहा, 'वह झूठ क्यों बोलेगी?' इस आधार पर अदालत ने आरोपी की अपील खारिज कर दी गई और कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा.