SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त; कोर्ट में रखे गंभीर आरोप

Delhi Riots Case: दिल्ली दंगों के आरोपियों शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए पुलिस की तरफ से ASG एस वी राजू ने कहा कि ट्रायल में देरी का हवाला देकर आरोपी जमानत नहीं मांग सकते हैं. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम का वो विवादित भाषण वाला वीडियो भी चलाया. इन वीडियोज में शरजील देश विरोधी बातें कहता हुआ सुनाई देता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक ये वीडियो वहां से बाहर रिकॉर्ड करके नहीं भेजा जा सकता है.

दिल्ली दंगों के समय शरजील इमाम के विवादित भाषणों के वीडियो क्लिप में शरजील ने सीएए के विरोध में, तीन तलाक के विरोध में, बाबरी मस्जिद विध्वंस, असम को देश से अलग करने के अलावा कई देश विरोधी मुद्दों की बात की थी. अब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने इन वीडियोज को सबूतों के तौर पर प्रस्तुत किया है. कोर्ट में सुनवाई अभी भी जारी है और ये वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं है.

डॉक्टरों और इंजीनियरों का देश विरोधी कामों में शामिल होना चलन बन गया

वहीं दिल्ली पुलिस ने गुरुवार (20 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2020 के दंगों के मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि डॉक्टरों और इंजीनियरों का देश विरोधी कामों में शामिल होना अब एक चलन बन गया है. इसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिम अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ को बताया कि सुनवाई में देरी की वजह इन्हीं आरोपियों की वजह से हुई है ऐसे में इन्हें इसका फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए. राजू ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ इमाम के ‘भड़काऊ भाषण' के वीडियो सुप्रीम कोर्ट में दिखाए.

दिल्ली दंगों के मास्टर माइंड हैं शरजील और आरोपी

इन वीडियोज में शरजील इमाम को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से पहले 2019 और 2020 में चाखंड, जामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण देते हुए देखा गया. सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, ‘यह कोई आम प्रदर्शन नहीं है. ये हिंसक प्रदर्शन हैं. वे बंद की बात कर रहे हैं.' इसी दौरान जस्टिस कुमार ने पूछ लिया कि क्या भाषण आरोपपत्र का हिस्सा थे, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा- 'हां, खालिद, इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और रहमान पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और IPC के प्रावधानों के तहत 2020 के दंगों के 'मास्टरमाइंड' होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे.

