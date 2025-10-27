वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी... सुप्रीम कोर्ट जूता कांड पर अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार

Supreme Court Shoe Incident: कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस की ओर जूता उछालने के आरोपी वकील राकेश किशोर को SC ने फिलहाल अवमानना का नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अवमानना नोटिस जारी करना उसे बेवजह तव्वजो देना होगा. बेहतर होगा कि यह विवाद अपने आप खत्म हो जाए.

वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस केस में कोर्ट रूम में नारे लगाए गए, जूता उछालने गए. ये चूंकि अवमानना सीधे कोर्ट में हुई, ऐसे में इसमें कार्रवाई करने का हक सम्बंधित जज (CJI के पास था) पर है और उन्होंने कोई कार्रवाई न करने का विकल्प चुना. बेंच ने कहा कि अगर हम कॉन्टेम्प्ट नोटिस जारी करेंगे तो इससे उस वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी जिसने जूता फेंका था और यह मामला जरूरत से ज्यादा लंबा खिंच जाएगा. इस घटना को अपने आप खत्म होने देना ही बेहतर है.

CJI गवई पर फेंका था जूता

यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की याचिका पर हो रही थी, जिसमें 71 साल के वकील राकेश किशोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. उन्होंने 6 अक्टूबर को कोर्ट की कार्यवाही के दौरान CJI की ओर जूता फेंका था. 16 अक्टूबर को कोर्ट ने यह भी कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी दूसरों की गरिमा और ईमानदारी की कीमत पर नहीं हो सकती. कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अनियंत्रित सोशल मीडिया की वजह से ऐसी घटनाएं 'पैसे कमाने का जरिया' बनती जा रही हैं.

वकील पर क्या हुई कार्रवाई?

6 अक्टूबर को हुई इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील राकेश किशोर का लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया था. घटना के दौरान CJI गवई शांत रहे और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से कहा,'इसे नजरअंदाज करो, बस चेतावनी देकर छोड़ दो.' इस घटना की पूरे देश में निंदा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी CJI से इस बारे में बात की.

गाइडलाइन पर विचार कर रहा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए गाइडलाइन बनाने पर विचार करेगा और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से देशभर में ऐसी घटनाओं के मामलों की जानकारी इकट्ठा करने को कहा.