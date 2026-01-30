Advertisement
सुप्रीम कोर्ट में आम दिनों की तरह आज सुनवाई शुरू हो रही थी. अचानक सायरन बजने लगा और जो जहां था, वहीं खड़ा रहा. पूरे दो मिनट का मौन रखकर सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों, जजों और वकीलों ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:44 AM IST
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया

सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 30 जनवरी को सुबह अचानक सायरन बजने लगा और सभी खड़े हो गए. जो सीढ़ियों पर था, वो वहीं जम गया. दरअसल, महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर शहीदों की याद में सुप्रीम कोर्ट में दो मिनट का मौन रखा गया. इस दौरान सायरन बजने पर सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच ने अपनी सुनवाई रोक दी. जज और कोर्ट में मौजूद वकीलों ने खड़े होकर, मौन रहकर शहीदों को अपनी श्रद्धाजंलि दी. पहले वीडियो देखिए.  

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में दो मिनट का मौन रखा गया. जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें दिखाई देता है कि उस समय जो वकील सीढ़ियों पर थे या परिसर में बापू की प्रतिमा के आसपास चल रहे थे, वे वहीं पर उसी मुद्रा में खड़े हो गए. जज साहब भी अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए. सभी खामोश. श्रद्धांजलि दी गई उन शहीदों को जिनका इस देश की आजादी में अमूल्य योगदान है. आज ही के दिन गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी. 

पढ़ें: पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था नाथूराम गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा

Zee News संवाददाता ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर का वीडियो शेयर किया है. इसमें दिखाई और सुनाई दे रहा है कि लगातार सायरन बज रहा है और वकील अपनी जगह पर खड़े हैं. 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है. 

