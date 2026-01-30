सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया

सुप्रीम कोर्ट में आम दिनों की तरह आज सुनवाई शुरू हो रही थी. अचानक सायरन बजने लगा और जो जहां था, वहीं खड़ा रहा. पूरे दो मिनट का मौन रखकर सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों, जजों और वकीलों ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी.
सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 30 जनवरी को सुबह अचानक सायरन बजने लगा और सभी खड़े हो गए. जो सीढ़ियों पर था, वो वहीं जम गया. दरअसल, महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर शहीदों की याद में सुप्रीम कोर्ट में दो मिनट का मौन रखा गया. इस दौरान सायरन बजने पर सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच ने अपनी सुनवाई रोक दी. जज और कोर्ट में मौजूद वकीलों ने खड़े होकर, मौन रहकर शहीदों को अपनी श्रद्धाजंलि दी. पहले वीडियो देखिए.
सुप्रीम कोर्ट में दो मिनट के लिए मौन।महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर शहीदों की याद में कोर्ट में दो मिनट का मौन रखा गया। इस दरमियान सायरन बजने पर सुप्रीम कोर्ट में हर बेंच ने अपनी सुनवाई रोक दी। जज और कोर्ट में मौजूद… pic.twitter.com/I3fUe7hy4w
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में दो मिनट का मौन रखा गया. जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें दिखाई देता है कि उस समय जो वकील सीढ़ियों पर थे या परिसर में बापू की प्रतिमा के आसपास चल रहे थे, वे वहीं पर उसी मुद्रा में खड़े हो गए. जज साहब भी अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए. सभी खामोश. श्रद्धांजलि दी गई उन शहीदों को जिनका इस देश की आजादी में अमूल्य योगदान है. आज ही के दिन गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी.
Zee News संवाददाता ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर का वीडियो शेयर किया है. इसमें दिखाई और सुनाई दे रहा है कि लगातार सायरन बज रहा है और वकील अपनी जगह पर खड़े हैं. 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है.
