'लॉ स्टूडेंट्स पर कार्रवाई करना बार काउंसिल का काम नहीं...', NALSAR विवाद पर SC की BCI को सख्त फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कानून के छात्रों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया. अदालत ने साफ कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के पास कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने का कानूनी अधिकार नहीं है. अगर किसी छात्र के आचरण को लेकर कोई शिकायत या विवाद सामने आता है, तो उस पर कार्रवाई का अधिकार संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय के पास होगा.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की. पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे. पूरा मामला NALSAR के छात्रों और BCI के बीच पैदा हुए विवाद से जुड़ा था.
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