समय रैना, सोनाली, गोयल... कॉमेडियंस ने अब क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
देश

समय रैना, सोनाली, गोयल... कॉमेडियंस ने अब क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो

Supreme Court Stand up Comedian: अपने बड़बोले बयानों को लेकर कुछ स्टैंडअप कॉमेडियंस बुरी तरह फंस गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इनसे अपने शो में खुलकर माफी मांगने को कहा है. साथ ही इनके वकील से कहा कि आगे आप यह भी बताइए कि हम आपके ऊपर कितना जुर्माना लगाएं. पढ़िए समय रैना और कुछ बड़े कलाकारों ने ऐसा क्या किया था? 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 25, 2025, 12:56 PM IST
समय रैना, सोनाली, गोयल... कॉमेडियंस ने अब क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो

आजकल स्टैंड-अप कॉमेडियंस को देश-विदेश में खूब पसंद किया जा रहा है. पर्सनल शो से लेकर टीवी पर ये कॉमेडियन मशहूर हो गए हैं लेकिन इनमें से कुछ लोग बोलते-बोलते ज्यादा ही बोल जाते हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कुछ स्टैंड-अप कॉमेडियंस को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने समय रैना, विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, निशांत जगदीश तंवर और सोनाली ठक्कर उर्फ ​​सोनाली आदित्य देसाई को दिव्यांगों के खिलाफ उनकी असंवेदनशील टिप्पणियों के लिए जमकर सुनाया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इनसे अपने यूट्यूब चैनलों यानी अपने शो पर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है. 

सुप्रीम कोर्ट ने एसएमए क्योर फाउंडेशन की याचिका पर आज सुनवाई की. इसमें हास्य कलाकार समय रैना, विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर पर दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) का असंवेदनशील टिप्पणियों से मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया था. न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ ने बड़े ध्यान से दलीलों को सुना और माफी के साथ जुर्माना लगाने का भी संकेत दे दिया. 

फाउंडेशन की ओर से पेश सीनियर वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि हास्य कलाकारों को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने माफी मांगी है. कोर्ट के कहने पर अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि इस पर बाकायदा गाइडलाइंस आने में थोड़ा समय लगेगा. आगे पढ़िए सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या बहस हुई. 

जस्टिस कांत: यह (गाइडलाइंस) किसी एक घटना पर प्रतिक्रिया जैसी नहीं होनी चाहिए. भविष्य की चुनौतियों को भी ध्यान में रखना होगा. यह व्यापक होना चाहिए. हम क्षेत्र के एक्सपर्ट की भी राय लेना चाहते हैं. 

वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह: माननीय न्यायाधीशों ने कड़ा संदेश दिया है. और यह घर-घर तक पहुंचा है. उन्होंने माफी मांग ली है. 

जस्टिस कांत: माफी मांगना एक बात है लेकिन क्या यह जरूरी है कि हर बार किसी फाउंडेशन को इसके लिए कोर्ट आना पड़े? अगर ऐसे किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाएगा तो क्या होगा? 

सिंह: इसीलिए हम गाइडलाइंस चाहते हैं. 

जस्टिस बागची: हास्य को अच्छी तरह से समझा जाता है और यह जीवन का अभिन्न अंग है. हम खुद पर हंसते हैं लेकिन जब हम दूसरों पर हंसने लगते हैं और संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाते हैं... सामुदायिक स्तर पर, जब हास्य होता है तो यह समस्या बन जाता है. और यही बात आज के तथाकथित प्रभावशाली लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए. वे स्पीच का व्यवसायीकरण कर रहे हैं. किसी खास वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए समुदाय का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. यह केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि व्यावसायिक स्पीच है.

.........

सिंह: डिसेबिलिटी एक्ट भी कहता है... सिर्फ इसलिए कि आप एक दिव्यांग हैं, आपका मजाक उड़ाया गया है... इसमें गरिमा कहां है?

जस्टिस कांत: इसे मंत्रालय पर छोड़ते हैं. वे इस पर काम करेंगे. 

जस्टिस कांत: अधिकारों और कर्तव्य में संतुलन होना चाहिए.

कॉमेडियंस के वकील: हमने बिना शर्त माफी मांग ली है. प्रतिवादी पिछले आदेश के अनुसार उपस्थित हैं. 

जस्टिस कांत: अगली बार हमें बताइएगा कि हम आप पर कितना जुर्माना लगाएं.

अपराजिता सिंह: हम यह आप पर छोड़ते हैं जज साहब. यह दिव्यांग समूहों के हित में होना चाहिए.

जस्टिस कांत: आज बात दिव्यांगों की है, अगली बार बात महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों की हो सकती है... यह खत्म कहां पर होगा?

अपराजिता सिंह: मेरा सुझाव है कि इन कलाकारों को इस मुद्दे पर जागरूकता फैलानी चाहिए. उन्हें अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस मुद्दे को आगे बढ़ाने दें. यही सबसे उपयुक्त माफी होगी.

कलाकारों के वकील: हम करेंगे. 

जस्टिस कांत: अपने पॉडकास्ट वगैरह पर माफी मांगिए. फिर मिस. अपराजिता के सुझावों पर विचार कीजिए. इसके बाद हमें बताइए कि आप कितना खर्च/जुर्माना उठाने को तैयार हैं.

;