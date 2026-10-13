/सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, मानहानि के मामले में ट्रायल पर लगी रोक

महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में चल रहे इस मामले में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने शिकायतकर्ता श्रीश्रीमल और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है. राहुल गांधी की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर 2026 वाले आदेश को SC में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी किए गए समन को रद्द करने से मना किया था. वहीं, राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक सिंघवी ने SC के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कानून पहले ही इस मामले में स्पष्ट हो चुका है.