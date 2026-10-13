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सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, मानहानि के मामले में ट्रायल पर लगी रोक


Rahul Gandhi Defamation Case Stay: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार ( 13 अक्टूबर 2026) को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे पर रोक लगाई दी. साल 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा था.

Written ByArvind Singh
Published: Oct 13, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 01:05 PM IST
सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, मानहानि के मामले में ट्रायल पर लगी रोक

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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