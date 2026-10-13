/सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, मानहानि के मामले में ट्रायल पर लगी रोक

Rahul Gandhi Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की स्थानीय अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे पर रोक लगाई है. उनपर राफेल डील को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के चलते मानहानि का मुकदमा झेल रहे थे.
राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के गिरगांव की अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी. भाजपा कार्यकर्ता की ओर से दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने राजस्थान में हुई एक रैली में राफेल डील को लेकर पीएम मोदी को चोरों का सरदार कहा था. इससे पहले हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था. राहुल गांधी ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में चल रहे इस मामले में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने शिकायतकर्ता श्रीश्रीमल और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है. राहुल गांधी की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर 2026 वाले आदेश को SC में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी किए गए समन को रद्द करने से मना किया था. वहीं, राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक सिंघवी ने SC के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कानून पहले ही इस मामले में स्पष्ट हो चुका है.
शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल की ओर से दर्ज याचिका पर हाईकोर्ट ने गिरगांव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त 2019 के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू की गई थी. अदालत ने अपना साल 2021 का आदेश जारी रखा, जिसमें मजिस्ट्रेट से शिकायत पर सुनवाई को 6 हफ्ते तक टालने के लिए कहा था.
श्रीश्रीमल की ओर से हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा गया था कि वह भाजपा के मेंबर है और अपने नेता के खिलाफ दिए गए इस तरह के बयान से आहत हैं. शिकायत में ये भी कहा गया था कि 20 सितंबर 2018 को राहुल गांधी ने राजस्थान में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी को बदनाम किया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल के बयान पीएम मोदी से जुड़े नागरिकों और भाजपा के सदस्यों के खिलाफ सीधे लगाए गए आरोप थे.