एक वोट से जीत, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक को दी राहत

TVK विधायक श्रीनिवास सेतुपति को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उन्हें तमिलनाडु विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने और फ्लोर टेस्ट में वोट डालने से रोक दिया था. सेतुपति अब तमिलनाडु विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हो सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े करते हुए उसे ''बेहद ग़लत'' करार दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेतुपति के निर्वाचन की चुनौती देने वाली डीएमके उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन की मद्रास हाई कोर्ट में लंबित याचिका की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है.

मामला कोर्ट क्यों पहुंचा

दरअसल TVK नेता सेतुपति ने DMK उम्मीदवार के.आर. पेरियाकरुप्पन को महज एक वोट से हराकर तिरुप्पत्तूर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी. पेरियाकरुप्पन ने सेतुपति के निर्वाचन को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था. उन्होंने चुनाव याचिका में दावा किया कि काउंटिंग के दौरान एक पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं हुई, क्योंकि उसे गलत विधानसभा क्षेत्र में भेज दिया गया था. इसी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा.मद्रास हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि जब तक मामला लंबित है, तब तक सेतुपति को फ्लोर टेस्ट में वोट देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे सरकार के बहुमत पर असर पड़ सकता है.

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फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन; विरोध में कितने वोट पड़े?

विधानसभा में फ्लोर टेस्ट, SC में सुनवाई

मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सेतुपति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. आज सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला सुनवाई पर आया, उसी वक्त तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके (TVK) का फ्लोर टेस्ट चल रहा था

आज SC में क्या हुआ

सेतुपति की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, वहीं वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी डीएमके उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन के लिए पेश हुए. सिंघवी ने दलील दी कि हाई कोर्ट का फैसला इतना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट को उस पर रोक लगाने के साथ साथ सख्त टिप्पणी भी करनी चाहिए. हैरत की बात है कि शनिवार शाम को दायर की गई याचिका को रविवार को ही तुरंत सुन भी लिया गया.

SC ने HC के आदेश पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट कैसे याचिका पर सुनवाई कर सकता है, इस मामले में तो डीएमके नेता के पास सही कानूनी राहत का विकल्प ''इलेक्शन पिटीशन'' थी. हाई कोर्ट ने खुद सुनवाई में इस बात को माना , लेकिन इसके बावजूद याचिका सुन ली.

डीएमके उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन की दलील

डीएमके उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में परिस्थितियां असाधारण थीं, इसलिए हाई कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया.उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किल पेरियाकरुप्पन ने विधानसभा क्षेत्र नंबर 185 (तिरुपत्तूर) से चुनाव लड़ा था. लेकिन उसी नाम का एक और विधानसभा क्षेत्र नंबर 50 भी था. ऐसे में गलती से पेरियाकरुप्पन के पक्ष वाला एक पोस्टल बैलेट क्षेत्र नंबर 50 में भेज दिया गया. अगर वह वोट सही जगह गिना जाता, तो चुनाव बराबरी पर खत्म होता.

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सेतुपति की याचिका पर पेरियाकरुप्पन को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट में लंबित सुनवाई पर भी रोक लगा दी है.

फ्लोर टेस्ट में पास हुई TVK सरकार

सेतुपति को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई लेकिन इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया. सरकार को फ्लोर टेस्ट में 144 वोट मिले. 22 विधायकों ने विश्वास मत के खिलाफ वोट दिया. डीएमके ने फ्लोर टेस्ट का बहिष्कार किया.