पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक; नहीं होगी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका दिया है. पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी ने शिकायत दर्ज करवाई थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने राहत देते हुए कांग्रेस नेतो की अंतरिम बेल को मंजूरी दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए पवन खेड़ा की जमानत पर रोक लगा दी है. दरअसल, तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को इस मामले में अंतरिम जमानत दी थी, जिससे उन्हें अस्थायी राहत मिल गई थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस अंतरिम जमानत के आदेश को स्थगित कर दिया है, यानी फिलहाल हाई कोर्ट का फैसला लागू नहीं रहेगा.

बुधवार (15 अप्रैल ) को शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी गई एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी. दरअसल, यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा की ओर से दर्ज कराए गए केस से जुड़ा है. इस मामले में पवन खेड़ा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. पिछले शुक्रवार को तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें अस्थायी राहत देते हुए एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दी थी. जस्टिस के. सुजाना की बेंच ने खेड़ा को यह छूट दी थी कि वे इस दौरान संबंधित अदालत में नियमित अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह राहत फिलहाल रुक गई है, जिससे पवन खेड़ा की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.

इस घटनाक्रम के बाद पवन खेड़ा की कानूनी स्थिति फिर से अनिश्चित हो गई है. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे विवाद पर आगे सुनवाई करेगा, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी जाएंगी. कुल मिलाकर, यह मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है, जहां से ही आगे की दिशा तय होगी.