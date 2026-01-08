Advertisement
trendingNow13067287
Hindi Newsदेशआवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई

आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई

Supreme Court Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई जारी रखेगा. कोर्ट इस मामले को और गहराई से जांचेगा. राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियमों का पालन करने की स्थिति भी देखेगा.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 08, 2026, 09:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई

Supreme Court Stray Dogs: इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर में कुत्तों के काटने की घटनाओं में बढ़ोतरी और नगर निगम अधिकारियों और स्थानीय निकायों द्वारा एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफलता पर चिंता जताई थी.

जस्टिस विक्रम नाथ संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच, जो सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी, बेंच ने कहा कि बच्चों और बड़ों दोनों को कुत्ते काट रहे हैं. लगातार लापरवाही के कारण लोगों की जान जा रही है. 

जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हमें पता है कि ये सब हो रहा है. बच्चों और बड़ों को कुत्ते काट रहे हैं लोग मर रहे हैं. पिछले 20 दिनों में ही दो जज जानवरों से जुड़े सड़क हादसों में शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा जानवरों की मौजूदगी सिर्फ काटने की समस्या नहीं है बल्कि यह हादसों का भी एक बड़ा कारण है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीनियर एडवोकेट और एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने जस्टिस नाथ की बेंच को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देशों के बाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाया है और लगभग 1,400 किलोमीटर के हाईवे के खतरनाक हिस्सों की पहचान की है.

हालांकि उन्होंने बताया कि इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा मिलकर काम करने की जरूरत होगी. जिसमें शेल्टर बनाना और एबीसी केंद्रों के लिए मैनपावर शामिल है. कोर्ट को यह भी बताया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब सहित कई बड़े राज्यों ने अभी तक कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल नहीं किए हैं.

जस्टिस नाथ की बेंच ने चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट नियमों का पालन न करने पर सख्त रुख अपनाएगा. कोर्ट ने कहा कि जो राज्य जवाब नहीं देंगे उनके साथ हम सख्ती से पेश आएंगे. 

पशु कल्याण समूहों का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि नसबंदी और टीकाकरण के जरिए आबादी को कंट्रोल करना ही एकमात्र टिकाऊ समाधान है. उन्होंने चेतावनी दी कि कुत्तों को उनके इलाकों से अंधाधुंध हटाने से समस्या और बिगड़ सकती है.

अधिकारियों की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि गेटेड कम्युनिटी के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को वोटिंग से यह तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि उनके परिसर में आवारा जानवरों को अनुमति दी जाए या नहीं. उन्होंने कहा कि जानवरों के प्रति दया निवासियों के अधिकारों और सुरक्षा से ऊपर नहीं हो सकती.

इनपुट-आईएएनएस

यह भी पढ़ें: शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब, 3.5 लाख के झगड़े ने खोल दी पोल

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Supreme CourtStray dogs

Trending news

आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
india census 2027
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
Asaduddin Owaisi
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
election commission notice
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
pakistan bangladesh news
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
Fake Marriage Visa Scam
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
कठुआ में आतंकियों-सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रातभर चला सर्च ऑपरेशन; 3 को घेरा
encounter
कठुआ में आतंकियों-सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रातभर चला सर्च ऑपरेशन; 3 को घेरा
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
DNA
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
defense news
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
Punjab
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...