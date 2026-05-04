हम बहुत निराश और दुखी हैं कि ऐसी क्रूर... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दी ऐसी बात?

सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई 2026 को ओडिशा हाई कोर्ट और निचली अदालतों को जमानत की अपमानजनक शर्तों से दलित और आदिवासी आरोपियों को पुलिस स्टेशन साफ करने का निर्देश के लिए कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने ऐसी शर्तों को 'क्रूर, घिनौनी और जातिवादी' बताते हुए तत्काल रद्द कर दिया और देश भर में ऐसी शर्तें न लगाने की चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बहुत निराश और दुखी हैं कि इस तरह की शर्त बेहद क्रूर और घिनौनी हैं और इंसान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन शर्तो ऐसा लग सकता है कि न्यायपालिका जाति के आधार पर काम कर रही है क्योंकि समाज के वंचित तबके के लिए ही ऐसी शर्त लगाई गई है. 2026 में हम न्यायपालिका से ऐसी उम्मीद नहीं रखते. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और निचली अदालतों की ओर से लगाई गई इन शर्तों को रद्द किया. मामले के मुख्य विवरण इस तरह से है.

अमानवीय शर्तें: ओडिशा की अदालतों ने मुख्य रूप से दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को जमानत के बदले 2 महीने तक पुलिस स्टेशन साफ करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस पर गहरा दुख और नाराजगी व्यक्त की, कहा कि 2026 में ऐसी जाति-आधारित शर्तें स्वीकार्य नहीं हैं. स्वतः संज्ञान: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया और इसे अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन माना. कठोर निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्टों को यह आदेश प्रसारित करने को कहा है कि जमानत की ऐसी अपमानजनक शर्तें न लगाई जाएं. यह मामला Article 14 की एक रिपोर्ट के बाद सामने आया, जिसमें बताया गया था कि पिछले एक साल में ऐसी कई अपमानजनक शर्तें लगाई गई थीं.

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