हम बहुत निराश और दुखी हैं कि ऐसी क्रूर... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दी ऐसी बात?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन शर्तो ऐसा लग सकता है कि न्यायपालिका जाति के आधार पर काम कर रही है क्योंकि समाज के वंचित तबके के लिए ही ऐसी शर्त लगाई गई है. 2026 में हम न्यायपालिका से ऐसी उम्मीद नहीं रखते.
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सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई 2026 को ओडिशा हाई कोर्ट और निचली अदालतों को जमानत की अपमानजनक शर्तों से दलित और आदिवासी आरोपियों को पुलिस स्टेशन साफ करने का निर्देश के लिए कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने ऐसी शर्तों को 'क्रूर, घिनौनी और जातिवादी' बताते हुए तत्काल रद्द कर दिया और देश भर में ऐसी शर्तें न लगाने की चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बहुत निराश और दुखी हैं कि इस तरह की शर्त बेहद क्रूर और घिनौनी हैं और इंसान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन शर्तो ऐसा लग सकता है कि न्यायपालिका जाति के आधार पर काम कर रही है क्योंकि समाज के वंचित तबके के लिए ही ऐसी शर्त लगाई गई है. 2026 में हम न्यायपालिका से ऐसी उम्मीद नहीं रखते. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और निचली अदालतों की ओर से लगाई गई इन शर्तों को रद्द किया. मामले के मुख्य विवरण इस तरह से है.
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