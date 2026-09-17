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'छठी क्लास से लागू होने वाले तीन भाषा फॉर्मूले को टालने पर हो विचार', सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव, CBSE बोली- डिस्कस करेंगे

Supreme Court on Three-Language Policy: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को सुझाव दिया है कि वह अगले साल छठी क्लास से लागू होने वाले तीन भाषा फॉर्मूले को टालने पर विचार करे. सीबीएसई ने कहा है कि वह इस सुझाव पर विचार करके रिपोर्ट देंगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 17, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:29 PM IST
'छठी क्लास से लागू होने वाले तीन भाषा फॉर्मूले को टालने पर हो विचार', सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव, CBSE बोली- डिस्कस करेंगे

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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