'छठी क्लास से लागू होने वाले तीन भाषा फॉर्मूले को टालने पर हो विचार', सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव, CBSE बोली- डिस्कस करेंगे

Supreme Court Suggestions on Three-Language Policy: सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से कहा है कि वह अगले साल छठी क्लास से शुरू होने वाले त्रिभाषा फॉर्मूले पर पुनर्विचार करे. इस फॉर्मूले में दो मूल भारतीय भाषाओं समेत तीन भाषाओं का अध्ययन छात्रों के लिए अनिवार्य बनाया गया है.CBSE की ओर से गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह इस सुझाव पर विचार करेंगे.