Advertisement
trendingNow12965340
Hindi Newsदेश

Digital Arrest SC Order: डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ का फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर दिया ये आदेश

Digital Arrest SC News: कुछ महीनों में डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़े हैं. एक बुजुर्ग दंपति से एक करोड़ रुपये ठगने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हैरानी की बात यह है कि इस मामले में सीबीआई के फर्जी अधिकारी और कोर्ट के फर्जी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल हुआ. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 17, 2025, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Digital Arrest SC Order: डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ का फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर दिया ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने जाली अदालती आदेश के आधार पर डिजिटल अरेस्ट मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे. बागची की पीठ ने इस पर गंभीर चिंता जताई. सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वतः संज्ञान एक वरिष्ठ नागरिक दंपति की तरफ से दायर शिकायत के कारण लिया. इस बुजुर्ग दंपति के साथ 3 सितंबर से 16 सितंबर के बीच डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के जरिए जीवनभर की सेविंग ठग ली गई. 

पीड़ितों ने बताया है कि उनसे सीबीआई अधिकारी बनकर टेलीफोन और वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क किया गया था. धोखेबाजों ने व्हाट्सएप और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेश भी दिखाए. गिरफ्तारी और संपत्तियों की जब्ती के डर से पीड़ितों से कई बैंक लेनदेन करा 1 करोड़ 5 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, आगे क्रमवार तरीके से पढ़िए. 

आदेश- सामान्य रूप से हम राज्य पुलिस को जांच में तेजी लाने और उसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने का निर्देश देते. हालांकि दस्तावेजों की जालसाजी और इस न्यायालय या हाई कोर्ट के नाम, मुहर और न्यायिक प्राधिकार का आपराधिक दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय है.

Add Zee News as a Preferred Source

आदेश- जजों के जाली हस्ताक्षरों वाले न्यायिक आदेशों को तैयार करना, कानून के शासन के साथ-साथ न्यायिक व्यवस्था में जनता के विश्वास की नींव पर भी प्रहार करता है. इस तरह की कार्रवाई संस्था की गरिमा पर सीधा प्रहार है.

आदेश- ऐसे गंभीर आपराधिक कृत्य को धोखाधड़ी या साइबर अपराध के सामान्य या नियमित अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता. हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान भी ले रहे हैं कि यह मामला इकलौता नहीं है. मीडिया में कई बार यह जानकारी आई है कि देश के कई हिस्सों में इस तरह के अपराध हुए हैं. 

आदेश- हमारे विचार में न्यायिक दस्तावेजों की जालसाजी, निर्दोष लोगों खासतौर से वरिष्ठ नागरिकों से जबरन वसूली से जुड़े इस फ्रॉड की तह तक पर्दाफाश करने के लिए केंद्र और राज्य पुलिस के बीच कार्रवाई और मिलकर प्रयास जरूरी हैं. 

आदेश- हम गृह मंत्रालय के सचिव के माध्यम से भारत सरकार को, अपने डायरेक्टर के माध्यम से सीबीआई को, गृह विभाग के प्रधान सचिव और अंबाला में साइबर अपराध के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी करना उचित समझते हैं.

आदेश- जिस तरह से ऐसे अपराध किए जा रहे हैं, उसे देखते हुए हम अटॉर्नी जनरल से अनुरोध करते हैं कि वह न्यायालय की सहायता करें.

आदेश- हरियाणा राज्य और पुलिस अधीक्षक, साइबर अपराध, अंबाला को अब तक हुई जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है.

पढ़ें: शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्यों कहा ऐसा? पढ़िए पूरी बात

जानें पूरा मामला

सितंबर में  हरियाणा रोडवेज विभाग की रिटायर्ड ऑडिटर शशिबाला सचदेवा और उनके पति से फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपये की ठगी कर ली. पीड़िता और उनके पति को 13 दिनों तक व्हाट्सएप कॉल और वीडियो के जरिए डिजिटल अरेस्ट रखकर मानसिक प्रताड़ना दी गई और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं. महिला ने सुप्रीम कोर्ट को भेजी शिकायत में कहा कि ठगों ने सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेश का हवाला देकर उनसे ठगी की है.

पढ़ें: नाबालिग बीवी के साथ सेक्स रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दे दिया बड़ा फैसला

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

digital arrest case

Trending news

जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
Viral News
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ का फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर दिया आदेश
digital arrest case
डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ का फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर दिया आदेश
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
Nectar
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
Rape
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
गुजरात सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा? 6 पॉइंट्स में जानिए सबकुछ
Gujarat Cabinet Expansion
गुजरात सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा? 6 पॉइंट्स में जानिए सबकुछ
शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?
Supreme Court News
शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?
बच्चा न होने पर बहू को आत्महत्या के लिए उकसाया? फिर कोर्ट ने सास को छोड़ क्यों दिया
high court news
बच्चा न होने पर बहू को आत्महत्या के लिए उकसाया? फिर कोर्ट ने सास को छोड़ क्यों दिया
भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में 19 नए चेहरे, कुछ दिग्गज रिपीट; अब गुजरात में 26 मंत्री
Gujarat Cabinet Expansion
भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में 19 नए चेहरे, कुछ दिग्गज रिपीट; अब गुजरात में 26 मंत्री